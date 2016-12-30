ذهاب البطولة ينتهي مع نهاية 2016 وهذه مباريات الدورة 15

ينتهي ذهاب البطولة الوطنية للموسم الرياضي 2016/2017، مع نهاية سنة 2016، إذ برمجت الجامعة الملكية لكرة القدم، مباريات الدورة 15 نهاية الأسبوع الجاري.

وسيكون على الوداد الحفاظ على صدارته، ليفوز ببطولة الخريف الشرفية، حين يستقبل الكوكب المراكشي اليوم في السابعة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وفي مباريات أخرى، يستقبل الدفاع الجديدي، الرجاء الرياضي غدا في الساعة الثالثة، في قمة الدورة، فيما يستقبل المغرب التطواني في سانية الرمل الأحد المقبل في الساعة الثالثة، الفتح الرياضي الجريح.

إليكم جدول مباريات الدورة 15:

الجمعة

شباب الحسيمة- حسنية أكادير 15.00

نهضة بركان- أولمبيك آسفي 17.00

الوداد الرياضي- الكوكب المراكشي 19.00

السبت

أولمبيك خريبكة- شباب أطلس خنيفرة 15.00

الدفاع الجديدي- الرجاء الرياضي 15.00

الأحد

النادي القنيطري- شباب قصبة تادلة 15.00

المغرب التطواني- الفتح الرياضي 15.00

الجيش الملكي- اتحاد طنجة 17.15

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