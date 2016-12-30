بنكيران يوافق أخيرا على إبعاد شباط من الحكومة

علم الصباح أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وافق على مقترح عزيز أخنوش، أمين عام التجمع الوطني للأحرار، بإبعاد حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال عن التشكيلة الحكومية المقبلة.

وأكدت مصادر إعلامية، أن بنكيران كان محرجا أمس الخميس، في اجتماعه بأخنوش وامحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية، بسبب تصريحات شباط اتجاه موريتانيا، والتي خلفت أزمة كبيرة بين البلدين.

وطالب بنكيران، حسب المصادر نفسها، بمهلة لإبلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية، قبل اتخاذ قرار إبعاد الاستقلال من الحكومة، ليتسنى للتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، دخول الحكومة المقبلة.

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