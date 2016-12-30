صور جميلة للملك رفقة شعبه بمراكش

توصل الصباح بصور جميلة للملك محمد السادس، الذي قام بزيارة لجامع الفنا بمراكش، والتقى المواطنين وشعبه.
وأثارت الزيارة التي قام بها الملك لمراكش الفيسبوكيين الذين نوهوا بها، خاصة أن جلالته حرص على أن يكون أقرب إلى أبناء شعبه.
إليكم بعض صور الزيارة:
يرتقب المغاربة تفاعل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين لتشكيل الحكومة منذ 10 أكتوبر الماضي، مع دعوة جلالة الملك التي حملها إليه عبر اثنين من مستشاريه (عبد اللطيف المنوني وعمر القباج) وبلغاه انشغال الملك والمواطنين بتأخر الإعلان عن الحكومة لأكثر من 75 يوما. هذا التط... اقرأ المزيد
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