بالصور … هذه هي أقل المدن أمانا في العالم فاجتنبوها في رأس السنة

تنخفض جودة المعيشة في أي دولة بشكل ملحوظ، إذا كان أمن الموجودين بها في خطر، سواء كانوا يعيشون في مكان ما يعجّ بالجرائم أو كانوا تحت خطر التعرض لأعمال إرهابية.

تُصدر شركة “ميرسر”، وهي واحدة من كبرى شركات استشارات الموارد البشرية في العالم، مؤشراً لجودة المعيشة كل عام، ويتضمن تصنيفاً لأكثر الدول أماناً للعيش والعمل بها.

وقامت الشركة بتحليل بيانات عام 2015 بأكمله؛ لذلك لم تدخل الهجمات الإرهابية التي حدثت في أوروبا مؤخراً في الحسبان، وستُؤخذ في الاعتبار في تصنيف العام المقبل.

نشرت صحيفة “إنديبيندنت” مجموعة من البلدان الواقعة في آخر القائمة؛ وقدمت أقل 12 مدينة أماناً في أوروبا، (نعيد نشرها من موقع هوفبوست) وهي:

12. باريس

11. لندن

10. بوخاريست الرومانية

9. زغرب الكرواتية

8. ريغا اللاتفية

7. روما

6. مدريد

5. بودابست المجرية

4. صوفيا البلغارية

3. أثينا اليونانية

2. بلغراد الصربية

كييف

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