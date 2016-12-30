فضيحة في إسرائيل … استدعاء نتنياهو إلى المحكمة بتهمة الفساد والنصب

ستستجوب الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو “في الأيام المقبلة” في قضية تتعلق بالفساد، وفق ما أفاد عدد من وسائل الإعلام أمس الخميس.

وأشارت القناة الثانية التلفزيونية الخاصة إلى أنه يشتبه في قبول نتانياهو بالحصول على نوع من “الخدمات” من جانب رجلي أعمال إسرائيلي وأجنبي.

وقد أجرت الشرطة تحقيقات سرية حول الملف على مدى ما بين ثمانية وتسعة أشهر. واضافت القناة ان استجواب نحو 50 شاهدا سمح للتحقيق “بإحراز اختراق حاسم” في هذا الملف منذ ثلاثة أسابيع.

وأشارت القناة الثانية الواسعة الانتشار الى انه من المفترض أن يخضع رئيس الوزراء لاستجواب أول “في بداية الاسبوع المقبل دون شك” بعد الحصول على ضوء اخضر من المستشار القانوني للحكومة، غير أن مكتب نتانياهو نفى كل تلك المعلومات.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنه سيتم إعلام الناس “في الوقت المناسب” في ما يتعلق بالتحقيق الجنائي ضد نتانياهو، مشيرة إلى أن المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية فيها “تكهنات”.

وقالت وسائل الإعلام إن التحقيق الجنائي سيتعلق باتهامات متعلقة برشاوى واحتيال.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن توجه اثنان من نواب المعارضة إلى المحكمة العليا للمطالبة بمعرفة سبب عدم قيام مدعي عام الحكومة أفيخاي ماندلبليت حتى الآن بفتح تحقيق ضد نتانياهو على الرغم من وجود ما وصفاه ب “ادلة دامغة”.

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