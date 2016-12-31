أموال الصين تجتاح العالم … رونالدو رفض 100 مليون أورو راتبا سنويا

أعلن جورجي منديش، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن موكله رفض عرضا خياليا من ناد صيني لكرة القدم، كان سيمنحه 100 مليون أورو سنويا، مؤكدا استحالة انتقاله للصين.

وأوضح منديش في حديث لشبكة “سكاي سبورتس إيطاليا”، أن العرض كان يشمل دفع 300 مليون أورو لنادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، للاستغناء عن رونالدو، وتخصيص اللاعب بالراتب الذي يجعل منه اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.

وأنفقت الأندية الصينية هذه السنة مبالغ ضخمة لاستقدام لاعبي كرة قدم بارزين، آخرهم المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز الذي انضم إلى نادي شنغهاي غرينلاد، وسيتقاضى زهاء 40 مليون أورو سنويا، ما يعد حاليا أعلى راتب سنوي يتقاضاه لاعب كرة قدم في التاريخ.

وقال منديش في حديث لشبكة “سكاي سبورتس ايطاليا”، “في الصين، قدموا عرضا بقيمة 300 مليون أورو لريال مدريد إضافة إلى 100 مليون أورو سنويا للاعب”، من دون أن يكشف اسم النادي.

أضاف “لكن المال ليس كل شيء، وريال مدريد هو حياته. كريستيانو مسرور جدا مع ريال ويستحيل عليه الذهاب إلى الصين”.

وقدم رونالدو هذه السنة أداء يعد من الأفضل له منذ بدء مسيرته، فقو قاد ناديه لإحراز لقبه الحادي عشر في دوري أبطال أوربا، وبلاده للقبها الأول في كأس أوربا للمنتخبات. ونال المهاجم جوائز عدة هذه السنة، أبرزها الكرة الذهبية التي تمنح لافضل لاعب في العالم.

أ.ف.ب

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