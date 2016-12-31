“بيزنس” التوقيعات يجر مهندسين إلى القضاء

الخبراء القضائيون قرروا متابعة زملائهم في المحكمة الإدارية بسبب التقصير في مراقبة سحوبات دفاتر الأوراش

شرع أعضاء الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة في التواصل مع محامين، من أجل رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالبيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، ضد الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، بسبب التقصير في معالجة ظاهرة التجارة في التوقيعات، بعد تسجيل سحب بعض المهندسين أزيد من 15 دفتر ورش في الأسبوع، الأمر الذي تستحيل معه متابعة مهندس واحد لهذا العدد من المشاريع والأوراش المرتبطة بها، أو الاستعانة، في حال توفر على مكتب هندسة، بجيش من المهندسين المساعدين، لغاية تأمين الإشراف على الأوراش، التي يعتبر مسؤولا عنها بقوة القانون.

وأفاد مصدر مهني أن أقسام التعمير ملزمة، وفق مقتضيات القانون 12.90، المتعلق بالتعمير، بالاستعانة بمهندس معماري من القطاع الخاص، من أجل إنجاز التصاميم، موضحا أن بعض موظفي هذه المصالح العمومية، يوكلون مهمة إنجاز التصميم الهندسي إلى تقني في القسم، فيما يلجؤون إلى اقتناء توقيع مهندس خاص، مقابل ثلاثة آلاف درهم في أحسن الأحوال، مشددا على أن سحب بعض المهندسين أعدادا كبيرة من دفاتر الأوراش، ضمن مسطرة قانونية، يفرض على المهندس الحصول على دفتر من الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين عن كل مشروع يشرف عليه، يدخل في إطار هذا النوع من الاختلالات.

وأكد المصدر ذاته، في اتصال مع «الصباح»، أن الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين كان يجدر بها، وفق الصلاحيات الممنوحة إليها، بموجب القانون 016.89 المنظم للمهنة، تحمل مسؤوليتها في تحويل ساحبي دفاتر الأوراش المشبوهين إلى التحقيق الداخلي، وإحالة من ثبتت اختلالاتهم على اللجنة التأديبية، لكنها بدل ذلك، غضت الطرف عن هذه الممارسات، علما أن «بيزنس» التوقيعات، برز بقوة في حادثتي انهيار عمارتي بوركون وسباتة، إذ كشفت التحقيقات التي أنجزتها المصالح الأمنية، عن بيع المهندسين المشرفين على المشاريع لتوقيعاتهم، وتخلفهم عن القيام بواجب الإشراف وتتبع الأوراش.

من جهته، أوضح كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، أن الهيأة لا تعلم حتى الآن بأي تحرك لمقاضاتها من قبل اتحاد خبراء المهندسين، مشددا على أن طلبات الحصول على دفاتر الأوراش تخضع لمراقبة صارمة، من خلال التأكد من التزام المهندس صاحب الطلب، بأداء قيمة انخراطه بشكل متواصل، وكذلك سلامة العقد الموقع بين المهندس والزبون، منبها في هذا الشأن، إلى اعتماد بعض الهيآت الجهوية «كوطا»، من أجل ضمان توزيع أمثل للمشاريع، لكنها غير مؤطرة بقانون خاص. وأضاف السباعي، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن سحب مهندس واحد لعدد كبير من دفاتر الأوراش خلال أسبوع، لا يعني بالضرورة أن هذا المهندس خالف القانون، موضحا أن الهيأة الوطنية على علم بهوية المهندسين المعماريين الذين يتاجرون في التوقيعات على التصاميم الهندسية، إذ أطلقت خلال بداية السنة الجارية حملة تطهيرية في هذا الشأن، وتمت إحالة عدد منهم على اللجنة التأديبية التابعة للهيأة.

وأشار المصدر إلى مراسلة الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة للأمانة العامة للحكومة ووزارات الداخلية والسكنى والتعمير، بشأن التجارة في التوقيعات من قبل بعض المهندسين، الأمر الذي لم تتفاعل معه الجهات المذكورة، قبل أن ينتقل الاتحاد إلى طرق أبواب القضاء ضد الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، موضحا أن السلطات مطالبة بالانتقال إلى مقر الهيأة ومعاينة سجلات استخلاص دفاتر الأوراش، التي تكشف عن استئثار مهندسين دون غيرهم بعدد كبير من الدفاتر خلال فترة قصيرة، علما أنه في فرنسا مثلا، لا يمكن للمهندس الشروع في متابعة مشروع جديد، قبل الانتهاء من سابقه.

بدر الدين عتيقي

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