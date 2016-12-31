اعتقال متزوجتين بوكر للدعارة بسلا

اعترفتا بتحريضهما من قبل مالك محل القوادة على الفساد

أسفرت مداهمة عناصر للمركز الترابي للدرك الملكي بالعرجات ضواحي سلا، ليلة الثلاثاء الماضي، لوكر للدعارة بغابة سيدي اعميرة، عن ضبط زوجتين عاريتين داخل محل معد للدعارة، رفقة شخصين آخرين، أحدهما متزوج. وأمرت النيابة العامة باقتياد الأربعة إلى مقر التحقيق ووضعهم رهن الحراسة النظرية وبإشعار الأزواج للاستماع إلى أقوالهم في موضوع اتهامهم بالخيانة الزوجية.

وأوردت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي كانت تقوم بدورية روتينية، في إطار التحضيرات الأمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، وداهمت الوكر المخصص لجلب واستدراج الفتيات لممارسة الجنس، مقابل مبالغ مالية وضبطت مرافقي الزوجتين في حالة سكر متقدم. وحجزت الضابطة القضائية ثلاثة كيلوغرامات من الشيرا وسيوفا داخل الوكر، كما أثبتت التحريات أن أحد الموقوفين متزوج ويعتبر أحد كبار «بارونات» المخدرات بالمنطقة، واستدعى المحققون زوجته للاستماع إلى أقوالها، في الوقت الذي أقرت فيه زوجة موقوفة داخل المحل المخصص للقوادة والتحريض على الفساد، أنها تعيش مشاكل أسرية مع زوجها، وكانت تسعى إلى الطلاق منه في الأسابيع المقبلة، واستغلتها صديقتها الأخرى المتزوجة، وأقنعتها بالتوجه إلى الوكر المعد للفساد قصد إحياء ليلة حمراء، لتجدا نفسيهما متورطتين في تهمة الخيانة الزوجية.

واستنادا إلى مصدر «الصباح»، تقطن الزوجتان بحي قرية أولاد موسى بسلا واستغلتا انشغال زوجيهما لتغادرا بيت الزوجية لممارسة الدعارة، إذ استقلتا سيارة أحد المتهمين بالتحريض على الفساد أثناء التوجه إلى الوكر بغابة سيدي اعميرة الواقعة بالجماعة القروية السهول.

وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات، رفض الزوجان التنازل لزوجتيهما، فيما عبرت زوجة أحد الموقوفين عن رغبتها في التنازل أثناء تضمين تصريحاتها بمحاضر الضابطة القضائية.

وأحالت الضابطة القضائية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أمس (الخميس)، الموقوفين الأربعة بتهم تتعلق بإعداد وكر للدعارة، وجلب فتيات لممارسة البغاء والتحريض على الفساد والخيانة الزوجية والمشاركة فيها، وحيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها، والسكر العلني البين، وحيازة الأسلحة البيضاء بدون مبرر قانوني.

عبد الحليم لعريبي

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