أخبار الصباح

> توضيح

نشرت «الصباح»، في عدد أول أمس (الأربعاء) بالصفحة 9، ضمن ركن تقارير، صورة، التقطت خلال أشغال «كوب 22» بمراكش، لمريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، رفقة محمد حسن بنصالح، الرئيس المدير العام للمجموعة المغربية «هولماركوم»، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تتوسط مقالين أحدهما عن «إعفاء واردات شركات البسكويت من الواجبات الجمركية»، والثاني عن «شركات أجنبية حولت 300 مليار إلى الخارج»، ذكرها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وليس لبنك المغرب. وإذ تؤكد «الصباح» أن المسؤولين سالفي الذكر لا علاقة لهما بموضوع الشركات الأجنبية التي حولت المبالغ المالية، تؤكد أيضا أن محمد حسن بنصالح هو رئيس شركة مغربية وليست أجنبية. وإذ تنشر «الصباح» هذا التوضيح فهي تعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود للمسؤولين الثلاثة ولقرائها الكرام.

> موعد

نشر مواطن من الحسيمة وثيقة صادرة عن أحد المستشفيات المحلية تحدد موعد إجراء فحص طبي في بداية 2018. وتداول نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الوثيقة، معلقين بعبارات ساخرة بأن وزارة الصحة أنهت مواعد 2017 وفتحت دفتر 2018 لتسجيل مواعد جديدة. ولم يتسن لـ «الصباح» التأكد من صحة الوثيقة، في وقت أكد ممرض أن الموظفين يضطرون لإعطاء مواعد بعيدة تفاديا لطوابير الانتظار، بسبب الخصاص في الموارد البشرية والمعدات الطبيىة، سيما أجهزة الفحص والأشعة.

> قتل

أحالت فرقة الشرطة القضائية بسلا، على الوكيل العام للملك بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، متورطا في قتل صديقه بسكين بحي سيدي موسى الشاطئ. وأورد مصدر مطلع أن الهالك كان مدينا للجاني بمبلغ مالي، وحينما رفض تسديد المبلغ تعرض للطعن بسكين في بطنه سبب له نزيفا دمويا انتهى بوفاته داخل المستشفى.

> تهريب

حجزت مصالح القوات المسلحة بمركز المراقبة سيدي ميمون، التابع لدائرة سيدي يحيى، أول أمس (الأربعاء)، مجموعة من المعدات الصيدلية المهربة من الجزائر، في الوقت الذي تمكن مالكها من الفرار. وحسب مصادر متطابقة، فإن المصالح العسكرية ضبطت ثلاثة أكياس كبيرة تحتوي على حقن بلاستيكية وخيوط خاصة برتق الجروح والعمليات الجراحية وضمادات. وجرت إحالة المواد الصيدلية المهربة على مصالح الدرك بأهل أنجاد، للقيام بالمتعين والبحث عن الجهة التي كانت ستستقبلها.

> آسفي

اعتصم مسؤولو شركة لمقالع الرمال، أول أمس (الأربعاء)، بمقر جماعة المعاشات بآسفي، احتجاجا على رفض مسؤوليها التأشير على مراسلة وجهت لهم. وانضم إلى الاعتصام عدد من فعاليات المجتمع المدني الذين استغلوا الفرصة للتنديد بما أسموه «الواقع المرير للشأن المحلي بالمنطقة الذي يتسم بغياب أية إستراتيجية تنموية بالإضافة إلى الإقصاء الممنهج للفاعلين المحليين».

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