انطلاق سباق الحقائب الكبيرة

تخوفات من “بلوكاج” جديد بسبب المالية والتجارة والتجهيز والنقل والطاقة والمعادن

توقعت مصادر تجمعية رفيعة المستوى كانت تتحدث إلى «الصباح»، حدوث «بلوكاج» ثان، بسبب اقتراب تجاوز «البلوكاج» الأول، المتجسد في إقصاء الاستقلال من المشاركة، عكس التوقعات التي تنبأت بقرب تشكيل الحكومة قبل متم السنة الجارية، وقبل السفر المتوقع لعزيز أخنوش في مهمة رسمية خارج أرض الوطن.

ولم تستبعد المصادر نفسها، بعد عودة الدفء إلى العلاقات التفاوضية بين بنكيران وأخنوش، التي تواصلت أمس (الخميس) في مراكش، أن تشتعل نار الخلافات من جديد بين الطرفين حول الحقائب الوزارية الكبيرة التي تهم قطاعات حكومية إستراتيجية، عبارة عن أقطاب كبرى، وهي القاطرة التي تجر الاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى أطر كفؤة ومجربة، ولها دراية واسعة بهذه القطاعات، نظير الاقتصاد والمالية والتجارة والتجهيز والنقل والطاقة والمعادن. ويدرك رئيس الحكومة أكثر من غيره، أن التفريط في جزء من هذه القطاعات الإستراتيجية لفائدة التجمع الوطني للأحرار، من شأنه أن يثير مشاكل داخل حزبه، إذ لن يقبل صقور الحزب الرضوخ للأمر الواقع، وترك كل شيء للآخرين من أجل حل أزمة تشكيل الحكومة.

وشرعت بعض الأصوات من داخل العدالة والتنمية في التهديد، مبكرا، بقلب الطاولة على الأمين العام للحزب في حال قدم تنازلات كبيرة خلال توزيع الحقائب الوزارية والأقطاب الحكومية التي يسعى حزب «الحمامة» إلى الهيمنة عليها، بما فيها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك التي كان يقودها عزيز رباح، ووزارة الطاقة والمعادن التي كان يقودها عبد القادر عمارة.

ونقلا عن مصادر تجمعية، فإن عزيز أخنوش طمأن مقربين منه، وأخبرهم في حال التفاهم مع رئيس الحكومة حول مستقبل الحكومة وهيكلتها وبرنامجها الحكومي، أنه لن يفرط في رئاسة مجلس النواب، إذ يبقى رشيد طالبي العلمي، القلب النابض للتنظيم الحزبي «للحمامة»، أبرز مرشح لشغل هذا المنصب، رغم ترويج أخبار تفيد أن مباركة بوعيدة مرشحة بدورها، وهو ما استغرب له العديد من التجمعيين، لأن هذا الترشيح لم يتم التداول فيه على الإطلاق على مستوى اجتماعات المكتب السياسي.

وعلمت «الصباح»، أن قياديا في حزب «الحمامة» همش في الفترة السابقة، بدأ يراوده طموح الترشح من جديد لرئاسة مجلس النواب، إذ يقوم بمحاولات حثيثة وصفت ب«السرية» من أجل تحقيق هذا المبتغى، لكن الأخبار القادمة من المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تفيد أن عزيز أخنوش غير متحمس على الإطلاق لترشيحه ويضرب على الموضوع طوقا من السرية، حتى يفاجأ به الجميع، عندما تجلس أحزاب الأغلبية إلى الطاولة، وتتفاهم في ما بينها على الحزب ومرشحه الذي سيقود رئاسة مجلس النواب.

إلى ذلك، مازال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي لزم كاتبه الأول ادريس لشكر الصمت في أزمة المغرب وموريتانيا يطمح في الظفر بهذا المنصب من خلال رئيس مجلسه الوطني الحبيب المالكي الذي تلقى وعودا مسبقة من قبل كبير الاتحاديين تطمئنه من أجل تولي هذا المنصب.

عبد الله الكوزي

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