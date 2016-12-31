ضبط نيجيريات يروجن خمورا إفريقية

داهمت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الحي الحسني بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، شقة بإقامات السكن الاجتماعي فرح السلام، لإيقاف ثلاث نيجيريات متورطات في الاتجار في المشروبات الروحية.

وعلمت «الصباح» أن المتهمات يكترين الشقة سالفة الذكر، وأن معلومات تقاطرت على مصالح المنطقة الأمنية، قبل أن يتم إجراء مراقبة على العمارة التي تقطن بها المتهمات، لتتأكد فعلا شبهة الاتجار في الخمور، قبل مداهمة الشقة في حوالي الساعة الثانية والنصف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن حجزت خمورا من صنع محلي وأخرى أجنبية، أغلبها مستورد بطريقة غير مشروعة من الدولة التي تنتمي إليها المتهمات.

وحسب المصادر نفسها فإنه عند إجراء الأبحاث التمهيدية مع الموقوفات تبين أنهن يقمن بطريقة غير شرعية داخل التراب الوطني، إذ لا يتوفرن على وثائق إقامة الأجانب، ليتم اقتيادهن إلى مصلحة الشرطة القضائية، حيث جرى الاستماع إليهن قبل وضعهن رهن الحراسة النظرية. وينتظر أن تكون المتهمات أحلن صباح أمس (الخميس) على النيابة العامة من أجل اتخاذ المتعين في حقهن.

وعلمت «الصباح» أن الموقوفات دخلن التراب الوطني بطريقة غير مشروعة وأنهن زرن العديد من مدن المملكة قبل الاستقرار في البيضاء، وبالضبط في عمالة مقاطعة الحي الحسني، حيث جرى إيقافهن.

وامتهنت المتهمات بيع الخمور بدون ترخيص من أجل تنمية مواردهن المالية ومواجهة مصاريف الإقامة بالمغرب، إلى حين المغادرة إلى شمال المملكة، بحثا عن وسيلة للانسلال إلى أوربا. وينتظر أن تستمع الشرطة القضائية إلى مالك الشقة، إذ أن القانون يمنع كراء الشقق لأشخاص غير مقيمين بالمملكة، وأن ذلك يخضع لشروط محددة وإبلاغ السلطات المختصة.

وتؤوي إقامات فرح السلام والإقامات المجاورة لها مجموعة من الأفارقة، بعضهم مقيم بصفة شرعية وآخرون لا يتوفرون على وثائق الإقامة، كما أن ملاك الشقق، يفضلون كراءها لهذه الفئة من الأجانب، نظرا لأنها تدفع أكثر ولسهولة إفراغها من الشقق، بالنظر إلى أن إقامة المهاجرين غير الشرعية لا تطول في مدينة واحدة، وغالبا ما تكون قصيرة الأمد، ناهيك عن التهرب الضريبي.

وتنتشر بمجموعة من إقامات السكن الاجتماعي، ظاهرة كراء الشقق لأشخاص لا يتوفرون على بطائق هوية، أو ليسوا مقيمين بصفة قانونية داخل التراب الوطني، إذ سبق أن جرت إيقافات همت أجانب يتحدرون من جنوب الصحراء، تورطوا في الاتجار في الكوكايين، أو تزوير العملة الأجنبية، أو النصب بطريقة السماوي الإفريقية.

كما سبق أن فكت مصالح الشرطة القضائية بالبيضاء ألغاز جرائم أخرى ارتكبها جناة مغاربة، واختفوا في شقق السكن الاجتماعي بهويات مستعارة، وهو ما تكرر في إقامات الفردوس، وهم على الخصوص متورطون في الاتجار في المخدرات والسرقات الموصوفة وسرقة السيارات الفارهة.

المصطفى صفر

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