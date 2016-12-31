الدقيق المدعم يشعل غضب الدواوير المعزولة

الداخلية تحقق في اختلالات التوزيع وتأمر مكاتب الحبوب بالتشطيب على المتلاعبين

راسلت وزارة الداخلية مكاتب الحبوب من أجل التشطيب على أسماء المتلاعبين في أثمان الدقيق المدعوم، وذلك بناء على تقارير رصدت زيادات غير قانونية أشعلت احتجاجات السكان خاصة في المناطق المعزولة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعبر سكان عدة دواوير في جهة بني ملال خنيفرة، أول أمس (الأربعاء)، عن استيائهم من الزيادة التي عرفها الدقيق المدعم الذي اقتنوه بـ 110 دراهم للكيس الواحد من فئة 50 كيلوغراما.

وكشفت جمعية لبريجة للتنمية القروية والتكافل الاجتماعي بدوار أيت السموزي أنه منذ منتصف دجنبر الجاري بدأ التجار يبيعون الدقيق المدعم بـ 110 دراهم لكل كيس من وزن 50 كيلوغراما أي بزيادة 10 دراهم وذلك خلافا للمقتضيات القانونية التي تفرض أثمانا محددة من قبل الدولة، الأمر الذي تسبب في إشعال فتيل احتجاجات السكان خاصة أن الموزعين يرفضون البيع للجميع، في إشارة إلى المحسوبية والامتثال لمنطق الولاء الحزبي.

ولم يجد الموزعون حرجا في تعليل الزيادة التي تتجاوز 10 في المائة، في بعض الأحيان، بداعي ارتفاع مصاريف النقل و أجر العمال الذين شحنوا الأكياس في الشاحنات، وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه المصالح الخارجية مدها بالحصص نصف السنوية المرصودة لمختلف المراكز التابعة لنفوذها من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

ورفع رجال السلطة في المناطق المذكورة تقارير للمصالح المركزية، التي راسلت مكاتب الحبوب من أجل سحب حقوق امتياز كل المتلاعبين في توزيع الدقيق المدعم ، وذلك ردا على مطالبة السكان من المسؤولين اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يتلاعب بمصالح الفقراء الذين يروا حقوقهم التي منحتهم الدولة تسلب منهم بشكل غير مقبول وضدا على القانون.

ويعهد بتحديد ومراجعة الحصص نصف السنوية الممنوحة لمختلف العمالات والأقاليم، إلى لجنة وزارية، تحت رئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمندوبية السامية للتخطيط والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

ويوكل إلى هذه اللجنة، التي تجتمع مرتين في السنة، خلال دجنبر من أجل تحديد حصص الأسدس الأول، وخلال يونيو من أجل تحديد حصص الأسدس الثاني، بتحديد الحصص المخولة إلى المراكز المستفيدة، التابعة لمختلف العمالات والأقاليم مع إبراز الكميات الموجهة إلى التجار وتلك الموجهة إلى المخابز وكذا الكميات المخصصة لجهات أخرى، على أن تأخذ بعين الاعتبار الحصة الإجمالية من الدقيق المدعم المحددة من قبل الحكومة وتقييم حالة تموين السوق من الدقيق والخصوصيات الجهوية كنمط العيش ومميزات إنتاج الحبوب بكل جهة، بالإضافة إلى القدرة الشرائية للمستهلكين والحاجيات المعبر عنها من لدن العمالات والأقاليم.

ياسين قُطيب

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