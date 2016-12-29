فضيحة جديدة بالرجاء … فاخر خلص موظفي مركب الوازيس من ماله الخاص بعدما نظموا وقفة احتجاجية

علم الصباح أن عدد من موظفي مركب الوازيس التابع للرجاء الرياضي، نظموا وقفة احتجاجية بالمركب، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية.

وأكدت مصادر من عين المكان، أن المدرب امحمد فاخر، هو من تدخل ليمنح كل واحد منهم مبلغ 400 درهم من ماله الخاص، علما أنه لم يتقاضى مدرب الرجاء حتى أجرته.

وعبر مستخدمو مركب الوازيس عن سخطهم للوضع الذي باتوا يعيشونه، بعدما طالبوا في مرات عديدة رئيس الفريق سعيد حسبان بصرف مستحقاتهم، دون جدوى.

ويعيش الرجاء أزمة مالية خانقة منذ مدة، إذ صرفت الجامعة بعض مستحقات اللاعبين العالقة، من منحة توصل بها الفريق الأخضر من من جهة الدار البيضاء سطات، وذلك بسبب غياب حساب بنكي للنادي، إذ تم الحجز على كلها بسبب الديون المتراكمة.

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