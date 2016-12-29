حوار … الدويري: مشاركة الاستقلال في الحكومة ليست أولوية

يبدو أن هناك أزمة حادة نشبت بين حزب الاستقلال ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وذلك بتبادل بلاغات في ما بينهما. ما هو موقفكم من هذه الأزمة؟

يؤسفني بشدة أن نصل إلى هذا المستوى، وذلك بتبادل دروس من خلال بلاغات صحافية. إن وزارة الشؤون الخارجية هي مؤسسة كبيرة لبلدنا، وهي التي تقوم بتنفيذ السياسة الخارجية الناجحة للمملكة المغربية، تحت القيادة والتوجيهات الملكية السامية. كما أن الاستقلال حزب عريق وله مكانته في تاريخ المغرب. تاريخ هذا الحزب يتطلب دائما المحافظة عليه وعلى مكانته الخاصة في البلاد، ويتجلى ذلك في اتخاذ مواقف حكيمة ورزينة، كما يجب علينا المحافظة على اعتدال سلوكاتنا في جل إجراءاتنا.

جاءت هذه الأزمة إثر تصريحات الأمين العام لحزبكم، خلال أشغال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والتي تطرق فيها إلى حدود المغرب وموريتانيا بعد الاستعمار..

في البداية، أريد أن أذكر أن حزب الاستقلال يتسم بالوطنية والتزامه الثابت تجاه النظام الملكي. إن في جينات حزبنا وضع المصلحة العليا للأمة فوق كل شيء.

قدماء حزب الاستقلال طالما حكوا لنا كيف تسللوا في صناديق السيارات، بشكل منتظم، للوصول إلى القصر الملكي وتلقي تعليمات جلالة المغفور له الملك محمد الخامس.

نحن في حزب الاستقلال، على قناعة بأن النظام الملكي هو الذي يضمن لبلدنا ألا يمر من المحن التي تعانيها دول مجاورة، مثل تونس ومصر. بمعنى أنه لا يمكن لأي حزب سياسي، بغض النظر عن عدد مقاعده في البرلمان، أن يضمن لبلادنا هذا الأمن والاستقرار الذي تنعم به حاليا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

أذكر أيضا أن السياسة الخارجية في جميع أنحاء العالم يشرف عليها رئيس الدولة، وبالتالي، فإننا فخورون جدا بالسياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس منذ تربعه على عرش المملكة. وقد عززت هذه السياسة حقا مكانة المغرب في العالم، وخاصة في إفريقيا.

في هذا السياق، تعد الصداقة مع الجارة موريتانيا مهمة جدا لذا لا ينبغي أن تكون أي ذرة من التوتر في العلاقة بيننا.

أريد أن أوضح أن حزب الاستقلال لديه علاقات ممتازة مع الحزب الحاكم حاليا في موريتانيا، وكذلك جميع المؤسسات في هذا البلد. فإذا كان هناك سوء فهم، يجب أن يتم تقديم اعتذار.

ولكن هل هذا موقفكم الشخصي أم موقف حزبكم؟

بالطبع، أعبر عن موقفي الشخصي، وهو منطقي وعقلاني. ولكن أنا مقتنع بأنه أيضا موقف الأغلبية الساحقة من أعضاء حزب الاستقلال. ومن اعتقد خلاف ذلك فهو غائب تماما عن واقع عالم اليوم، وفهم التحديات التي تواجه بلدنا.

ليس هناك فقط خلاف على الحدود الموريتانية، فهناك أيضا مشكل صعوبة تشكيل الحكومة، فكيف ترون الأمور بعد التصريحات الأخيرة لرئيس التجمع الوطني للأحرار؟

سوف أكرر ما قلت سابقا، وهو أن ما يهم حزب الاستقلال دائما المصلحة العليا للبلاد. وهذا ما ينبغي أن يكون الحال عليه اليوم. فخلال السنوات الخمس الماضية، عرف الأداء الاقتصادي انخفاضا واضحا بالمقارنة مع الحكومتين السابقتين. كما وقع تراجع واضح في نسبة النمو وشبه توقف في خلق فرص الشغل ببلادنا. يجب أن يوضع حد لكل هذه المشاكل، إذ أن قدرات المغرب في المجال الاقتصادي مرتفعة، كما تبين ذلك خلال الحكومتين السابقتين. أهم شيء بالنسبة إلى حزب الاستقلال هو تسريع تطور بلادنا لمصلحة المواطن.

لذلك يجب، وفي أقرب الآجال، أن تتشكل حكومة قوية مصغرة كفؤة وفعالة، ومهيكلة، حسب أقطاب منسجمة تضم كفاءات اقتصادية، للحسم يوميا في المشاكل ما بين الإدارات (كما كان الحال عليه في الحكومة التي قادها إدريس جطو).

وفي نظري، فإن مشاركة حزب الاستقلال، أو عدم مشاركته ليست أولوية. المصلحة العليا للبلاد أولا.

أجرى الحوار: ياسين قطيب

عادل الدويري

قيادي استقلالي ووزير سابق

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