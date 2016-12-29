فضيحة جنسية تهز سلا … اعتقال زوجتين متلبستين بممارسة الجنس في وكر للدعارة

اعتقل أمن سلا أخيرا، زوجتين عاريتين داخل محل معد للدعارة، رفقة شخصين آخرين، أحدهما متزوج.

وقالت جريدة الصباح الصادرة غدا الجمعة، إن مداهمة عناصر للمركز الترابي للدرك الملكي بالعرجات ضواحي سلا، لوكر للدعارة بغابة سيدي اعميرة، أسفر عن ضبط زوجتين عاريتين رفقة شخصين، إذ “أمرت النيابة العامة باقتياد الأربعة إلى مقر التحقيق ووضعهم رهن الحراسة النظرية وبإشعار الأزواج للاستماع إلى أقوالهم في موضوع اتهامهم بالخيانة الزوجية”.

وأضافت الجريدة أن مطادر مطلعة، “أوردت أن عناصر الدرك الملكي كانت تقوم بدورية روتينية، في إطار التحضيرات الأمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، وداهمت الوكر المخصص لجلب واستدراج الفتيات لممارسة الجنس، مقابل مبالغ مالية وضبطت مرافقي الزوجتين في حالة سكر متقدم”.

وأبرز المصدر نفسه، “وحجزت الضابطة القضائية ثلاثة كيلوغرامات من الشيرا وسيوفا داخل الوكر، كما أثبتت التحريات أن أحد الموقوفين متزوج ويعتبر أحد كبار “بارونات” المخدرات بالمنطقة، واستدعى المحققون زوجته للاستماع إلى أقوالها، في الوقت الذي أقرت فيه زوجة موقوفة داخل المحل المخصص للقوادة والتحريض على الفساد، أنها تعيش مشاكل أسرية مع زوجها، وكانت تسعى إلى الطلاق منه في الأسابيع المقبلة، واستغلتها صديقتها الأخرى المتزوجة، وأقنعتها بالتوجه إلى الوكر المعد للفساد قصد إحياء ليلة حمراء، لتجدا نفسيهما متورطتين في تهمة الخيانة الزوجية”.

وتجدون تفاصيل مثيرة أخرى على جريدة الصباح ليوم غد الجمعة، والموجودة حاليا في الأكشاك.

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