انطلاق سباق الحقائب الكبيرة بالحكومة وغضب الدواوير المعزولة بسبب الدقيق المدعم على جريدة الصباح غدا

تقرؤون في جريدة الصباح، في عدد غد الجمعة، “انطلاق سباق الحقائب الكبيرة”، إذ أهناك “تخوفات من “بلوكاج” جديد بسبب المالية والتجارة والتجهيز والنقل والطاقة والمعادن”.

وفي خبر آخر، تجدون “اعتقال متزوجتين بوكر للدعارة بسلا”، إذ “اعترفتا بتحريض مالك محل القوادة على الفساد وباستغلال انشغال زوجيهما لممارسة الفساد”.

وفي الصفحة الأولى تقرؤون “بيزنس” التوقيعات يجر مهندسين إلى القضاء”، إذ أن “الخبراء القضائيون قرروا متابعة زملائهم في المحكمة الإدارية بسبب التقصير في مراقبة سحوبات دفاتر الأوراش”.

وفي الصفحة الأولى دائما، تجدون “الدقيق المدعم يشعل غضب الدواوير المعزولة”، إذ أن “الداخلية تحقق في اختلالات التوزيع وتأمر مكاتب الحبوب بالتشطيب على المتلاعبين”.

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