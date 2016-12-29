عاجل … “نايضة” في حزب الاستقلال وشباط يحيل حجيرة وبادو وغلاب على اللجنة التأديبية

أخدت قضية تصريحات حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، اتجاه موريتانيا، بعدا خطيرا داخل الحزب، اليوم الخميس.

وأصدر حزب الميزان قبل قليل، بلاغا يدين فيه تطاول بعض قيادييه على الأمين العام بسبب تصريحاته اتجاه موريتانيا، إذ قال إنه “طبقا للفصل 55 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال، الذي نص على أن من مهام الأمين العام للحزب الحفاظ على كيانه والسهر على الالتزام بمبادئه وأهدافه واحترام مقرراته وأنه يترأس مداولات اللجنة التنفيذية ويسهر على تنفيذ مقرراتها”.

وأضاف “وحيث إن أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب قد خالفوا مقرراتها المعبر عنها بوضوح في البلاغ الصادر عنها بإجماع أعضائها الحاضرين مساء الاثنين 25 دجنبر 2016 والتي ساهموا في صياغتها. واعتبارا لما صدر عنهم من تصريحات لوسائل الإعلام بما يخالف تلك المقررات، فإن الحزب وفقا لنظاميه الأساسي والداخلي سيتخذ في حقهم الإجراءات والتدابير اللازمة”.

وأكدت مصادر إعلامية أن الأمر يتعلق بتوفيق حجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب، إذ يؤكد ذلك الانقسامات الخطيرة التي يعرفها الحزب في الفترة الحالية.

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