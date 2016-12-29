سي إن إن: المغرب من أقوى الدول عسكريا في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب بقيادة السعودية

قالت قناة “سي إن إن” العربية، إن المغرب من أقوى الدول التي تشكل التحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب، التي تقوده السعودية.

وصنفت القناة المغرب سابعا في ترتيب الدول 40 التي تشارك في التحالف العسكري.

وتصدرت القائمة تركيا، متبوعة بباكستان ومصر والسعودية وماليزيا ونيجيريا ثم المغرب.

وأكدت القناة أن سلطنة عمان طلبت الانضمام مؤخرا إلى التحالف، إذ وافقت السعودية على ذلك، ليصبح عدد الدول 41.

وأضافت القناة “وكانت السعودية قد أعلنت عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب في دجنبر عام 2015، وتأسيس مركز عمليات مشترك في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية ضد الإرهاب. وبانضمام سلطنة عمان، أصبح التحالف يضم 41 دولة”.

ويضم هذا التحالف الآن دول الأردن والإمارات وباكستان والبحرين وبنغلاديش وبنين وتركيا وتشاد وتوغو وتونس وجيبوتي والسنغال والسودان وسيراليون والصومال والغابون وغينيا وفلسطين وجمهورية القمر الاتحادية وقطر وكوت دي فوار والكويت ولبنان وليبيا والمالديف ومالي وماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن.

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