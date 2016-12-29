المجلس الوطني للاستقلال يقرر في مصير شباط في دورة استثنائية بعد غد السبت

أعلن المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عقد دورة استثنائية السبت المقبل، بالمركز العام بباب الحد بالرباط.

وأكد المجلس أن هذه الدورة، ستخصص لمناقشة التطورات السياسية الراهنة، إذ سيفتح المجلس ملف تصريحات أمينه العام حميد شباط اتجاه موريتانيا، والتي خلفت جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وسيكون المجلس على موعد مع قرار هام بخصوص وضعية أمينه العام، وخاصة بعد الانقسامات الكبيرة التي يعرفها بخصوص قضية موريتانيا.

ومن المقرر أن يكون أمر مشاركة حزب الميزان في الحكومة المقبلة واردا، بعدما أقر البعض أن تصريحات شباط الأخيرة اتجاه موريتانيا، أبعدت الحزب عن تشكيلة الحكومة المقبلة بشكل كبير.

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