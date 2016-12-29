طقس الجمعة … لا أمطار وبرد قارس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يبقى الطقس باردا بكل من المرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا، مع تكون صقيع عند الليل والصباح.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الشمالية حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية . ويرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية، وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

أما الرياح، فستهب من القطاع الشرقي معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة القوة إلى معتدلة من القطاع الشمالي، وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء. كما ستعرف الأقاليم الصحراوية هبوب زوابع رملية محلية. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و 2 درجات بالمرتفعات والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية، وما بين 3 و8 درجات شمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس واللوكوس والغرب وسهول تادلة والرحامنة وداخل مناطق كل من الشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة، وما بين 9 و 14 درجة بالقرب من السواحل وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة، وستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 7 و13 درجة بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بشمال المنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والجنوب الشرقي والسايس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والحوز وسوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة باللوكوس ودكالة وعبدة وسوس وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا سيصبح هائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا خلال الصباح ما بين مهدية والكويرة.

و.م.ع

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