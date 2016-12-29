جاكي شان بالمغرب الأسبوع المقبل

علم الصباح أن الممثل الصيني جاكي شان، سيحل بالمغرب الأسبوع المقبل، وذلك من أجل تصوير فيلم أمريكي.

وأكدت مصادر عليمة للصباح، أن الممثل سيحل بالمغرب رفقة طاقم تصوير أمريكي عالمي، من أجل تصوير لقطات من فيلمه الجديد.

ويعتبر جاكي شان البالغ من العمر62 سنة، من أبرز الممثلين في الأفلام الأمريكية، إذ عرفه الجمهور المغربي ببطولته في أفلام كثيرة، أتقن دوره ما جعله من أشهر الممثلين لدى المغاربة طيلة السنوات الماضية.

وامتاز جاكي شان بتمثيله في أفلام الأكشن والفنون الحربية، فيما عرفه الجمعور المغربي بحركاته الرياضية الرائعة.

تعليقات