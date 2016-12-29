بالصور … هذا هو جديد معسكر المنتخب بالإمارات

واصل المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس بمدينة العين (دولة الإمارات العربية المتحدة) معسكره الإعدادي المغلق الذي بدأه أمس تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم لأفريقية التي ستحتضنها الغابون.

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فقد برمج الناخب الوطني هيرفي رونار صباح اليوم الخميس حصة تدريبية بملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، على أن تعقبها حصة أخرى على الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (زائد 4 ساعات عن توقيت غرينيتش).

وكان المنتخب الوطني قد خاض مساء أمس الأربعاء أول حصة تدريبية في إطار معسكره بمدينة العين، واستمرت ساعة، وشهدت مشاركة 17 لاعبا من اللائحة التي وجه لها الناخب الوطني السيد هيرفي رونار الدعوة، فيما تميزت حصة اليوم الخميس بمشاركة اللاعبين مبارك بوصوفة ومهدي كارسيلا بعد انضمامهما للمعسكر.

وأشار المصدر ذاته إلى التحاق اللاعب يونس بلهندة مساء أمس الأربعاء بمقر إقامة الفريق الوطني بمدينة العين، لعرض حالته الصحية على طبيب المنتخب عبد الرزاق هيفتي للتأكد من اصابته.

وكانت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قد غادرت بعد زوال يوم الثلاثاء المغرب متوجهة نحو دولة الإمارات العربية المتحدة ، للدخول في تجمع إعدادي مغلق، تحسبا لمشاركة (أسود الأطلس) في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها الغابون في الفترة المتراوحة ما بين 14 يناير و5 فبراير 2017.

إليكم بعض صور تداريب المنتخب بالإمارات (من موقع الجامعة الملكية لكرة القدم):

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