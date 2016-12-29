وأخيرا … بدء تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا كاملة ابتداء من غد الجمعة

اتفقت تركيا وروسيا على خطة لوقف لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا، كما أفادت وكالة الأناضول الحكومية التركية قبل ساعات، إذ سيبدأ تطبيقه منذ غد الجمعة.

وقال لبيب النحاس، مدير العلاقات الخارجية في حركة “أحرار الشام” الإسلامية لفرانس برس، أنه على “علم بالمحادثات الجارية بين روسيا وتركيا لوقف إطلاق نار” في سوريا.

لكنه أكد أن المعارضة لم تتلق أي اقتراح رسمي وأنه لا تزال هناك عقبات أمام أي اتفاق.

وأضاف أن “روسيا تريد استبعاد الغوطة الشرقية من وقف إطلاق النار، وهذا غير مقبول” في إشارة إلى المنطقة التي تسيطر عليها فصائل معارضة قرب العاصمة السورية.

وقد أفادت الاناضول نقلا عن “مصادر ثقة”، أن الخطة هدفها توسيع نطاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه البلدان في وقت سابق وأتاح عمليات إجلاء من حلب، ليشمل كل أنحاء البلاد إلا أنها تستثني، مثل اتفاقات الهدنة السابقة، “المجموعات الإرهابية”.

لكن وسائل الاعلام الرسمية السورية لم تشر الى الخطة فيما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لا يمكنه التعليق على مسألة لا يملك “معلومات كافية حولها”.

وقد ذكرت وكالة الأناضول أن تركيا وروسيا تعملان لبدء تنفيذ وقف اطلاق النار عند منتصف الليل، وأن الخطة في حال نجاحها ستشكل اساسا لمفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة تريد موسكو وانقرة تنظيمها في أستانا في كازاخستان.

أ.ف.ب

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