مراكش من بين أفضل وجهات الفرنسيين السياحية في رأس السنة

أفاد تحليل أنجزه مقارن أسعار الفنادق (تريفاغو إف إر)، نشر اليوم الخميس، أن مدينة مراكش تعتبر من ضمن الوجهات العشرين الأولى المفضلة لدى الفرنسيين للاحتفال بالسنة الجديدة.

وأضافت الدراسة التي ارتكزت على عمليات البحث عن الفنادق من قبل السياح الفرنسيين أن مدينة مراكش تحتل الرتبة السابعة في هذا الترتيب، مبرزة أن المدينة الحمراء توجد ضمن أربع وجهات غير أوروبية التي يقبل عليها الفرنسيون خلال احتفالات نهاية السنة .

وجاءت مدينة نيويورك ، بحسب التحليل، في المرتبة الخامسة ، ودبي في المرتبة السادسة، وبانكوك في المرتبة العشرين.

من ناحية أخرى أبرز التحليل أن مدينة باريس تأتي في الرتبة الأولى ضمن الوجهات المفضلة لدى الفرنسيين خلال احتفالات نهاية السنة ، بعدما كانت تحتل الرتبة الخامسة سنة 2015 .

وجاءت مدينة لندن في المرتبة الثانية ، متبوعة بأمستردام ، فيما احتلت روما وبراغ وبروكسيل ولشبونة مراتب متقدمة ضمن الوجهات العشرين المفضلة لدى السياح الفرنسيين.

و.م.ع

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