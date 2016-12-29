بالصور … الحسناء الصربية آنا إيفانوفيتش تعلن اعتزالها التنس مبكرا

أعلنت الحسناء الصربية آنا إيفانوفيتش اعتزالها التنس مبكرا عن 29 سنة، بعدما عانت في الفترة الأخيرة من مشاكل بدنية.

واعتبرت إفانوفيتش من أبرز لاعبات التنس في السنوات الأخيرة، إذ تمكن من تصدر الترتيب العالمي في 2008، في ظلت في الرتب الأولى طيلة السنوات الماضية.

وتزوجت إيفانوفيتش أخيرا، بنجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والحائز على كأس العالم 2014 رفقة منتخب بلاده.

وتوجت آنا بألقاب كثيرة في مسيرتها، من بينها بطولة رولن غاروس الفرنسية في 2008، وبطولة إنديانا ويلز الأمريكية في السنة ذاتها، ثم بطولة مونتريال الكندية في 2006، وطوكيو وبيرمينغهام في 2016، وبرلين ولوس أنجليس في 2007.

إليكم بعض صورها:

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