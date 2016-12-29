الاستقلال يرفض التطاول على أمينه العام

ردت قيادة حزب الاستقلال بقوة على بلاغ وزارة الخارجية الذي وصف تصريحات حميد شباط، الأمين العام للحزب بـ”الخطيرة وغير المسؤولة” بخصوص حدود الجمهورية الموريتانية.

وجاء رد اللجنة التنفيذية للحزب، بعد اجتماع طارئ لها، أول أمس (الاثنين) حضره الأمين العام، وحكيما الحزب امحمد بوستة وعباس الفاسي، مباشرة بعد صدور بلاغ الخارجية.

وأوضح بلاغ اللجنة التنفيذية أن الخارجية ليس من مهامها تقييم وتصنيف مواقف وقرارات الأحزاب، وطالبها بالتوفر على قدر كبير من الكياسة واللباقة في اختيار العبارات التي تصوغ بها بياناتها، مؤكدا أن حزب الاستقلال يرفض التطاول عليه وعلى أمينه العام، كما يرفض تلقي دروس في الوطنية من وزير الخارجية.

وعبر الحزب عن أسفه الشـديد لجعل بلاغ وزارة الخارجية الوحدة الترابية موضوع “بوليميك”، والتشكيك في وطنية الأمين العام للحزب، مؤكدا رفض الحزب بمسؤولية ووطنية الانجرار إلى ما أسماه “المستــوى من السجال غير المسؤول”، مجددا التأكيد على أن الأمين العام يتحدث باسم كافة الاستقلاليات والاستقلاليين.

وبخصوص رد فعل الحزب الحاكم في مــوريتانيا، جــددت اللجنة التنفيــذية التأكيد علــى ما ورد في بلاغ سـابق للناطق الرسمــي باسم الحزب، معتـبرة أن تأويله غيــر سليم لجزء من خطاب الأمين العام أمام المجلس العام لنقــابة الاتحاد العــام للشغالين بالمغــرب، والــذي كان لقاء داخليا في إطار التكوين المستمــر للقيادات النقابية.

وأوضح البلاغ أن الحديث عن موريتانيا والمغرب، كان يهم سياقا تاريخيا لا علاقة له بالحاضر، مؤكدا أن حزب الاستقلال من خلال الوقائع والممارسة لا يطرح موضوع وحدة موريتانيا واستقلالها في قلب أي سجال سياسي، وأنه كان يرد على بيان حزب موريتاني تجمعه معه علاقات مشتركة، ونفى بصفة مطلقة أن يكون الأمين العام قد صرح أن موريتانيا جزء من المغرب.

برحو بوزياني

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