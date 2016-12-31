حل لغز سرقة شقة أمريكي

إيقاف ستة متهمين ضمنهم لاعب كرة وحجز حاسوبين ولوحة إلكترنية وهاتف

فكت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن تيفلت، أخيرا، لغز السطو على حاسوبين ولوحة إلكترونية وهاتف محمول في ملكية موظف مسؤول بهيأة السلام الأمريكيــــــــــة بالربــــاط، والتلاعب بمعطياته الإلكترونيــــــــــــة، وأوقفــــــــت ستـــــــة متورطين، أحالتهم على الوكيل العام للملك بالربــــــــــاط، ضمنهم لاعب لكرة القدم في فريق من الهواة. وقررت النيابة العامة إيداع أربعة منهم الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، فيما تابعت اثنين في حالة سراح.

وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن التحريات انطلقت حينما تقدم الموظف الأمريكي بشكاية أفاد فيها تعرض شقته بالحي الجديد بتيفلت، للسرقة أثناء إشرافه على مشاريع تنموية بالمدينة، وانطلقت الأبحاث الميدانية والتقنية، بتنسيق مع المختبر العلمي للشرطة، والذي أفضى إلى الاهتداء إلى هوية المتورطين، كما دخلت أجهزة أمنية على الخط في الأبحاث الجنائية.

وحجزت الضابطة القضائية حاسوبا بسوق الهواتف بالمدينة العتيقة بالرباط، الشهير بـ «الكزا»، كما حجزت الحاسوب الثاني واللوحة الإلكترونية والهاتف المحمول بأحد أسواق سلا، وبعدها أوقفت المتهمين تباعا، بعد تحليل مضمون مجموعة من الكاميرات، بتيفلت والرباط، إلى جانب استقراء مكالمـــــــات هاتفية لهواتــــــــــف المتورطين.

والمثير في الفضيحة يضيف المصدر ذاته أن الأبحاث التي بوشرت في الموضوع أظهرت أن أحد أصدقاء الأمريكي وهو لاعب كرة هو العقل المدبر للسرقة والتلاعب بالمعطيات العلمية لموظف هيأة السلام الأمريكية بالرباط، إذ سرق اللاعب مفتاح شقة الضحية ومنحه لشركائه الذين توجهوا إلى منزله بالحي الجديد، واستحوذوا على ممتلكاته الإلكترونية وتلاعبوا بمعطياته المتضمنة في الحاسوبين واللوحة الإلكترونية.

واستنادا إلى المصدر ذاته تعمد المتورطون إحداث ثقوب وترك آثار بباب منزل الموظف الأمريكي قصد إيهام المحققين أن المفتاح المستعمل في الولوج إلى شقة المشتكي مزور، وذلك للحيلولة دون الاهتداء إلى هوية الجاني الحقيقي وهو لاعب كرة القدم.

إلى ذلك، أظهرت اعترافات المتورطين أن اللاعب منح فعلا مفتاح منزل الموظف الأمريكي إلى شريكين اثنين له، وبعد الاطلاع على المحتويات والتلاعب بها جرى التخلص من المسروقات في أسواق الهواتف بالرباط وسلا.

وفي سياق متصل، أقر الأمريكي أن المتورطين استولوا كذلك على مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 60 أورو، وأرجعت الضابطة القضائية المحجوزات إلى المشتكي.

وحسب مصدر «الصباح» أحالت الضابطة القضائية ثلاثة موقوفين في حالة سراح وثلاثة آخرين في حالـــــــــــــة اعتقال، وبعد استنطاقهم من قبل النيابة العامة، قررت إيداع أربعة منهم السجن، وتابعت اثنين اقتنيا مسروقات الأمريكي، في حالة سراح، بعدما أقرا بعدم علمهما أن العتاد الإلكتروني مسروق.

عبد الحليم لعريبي

تعليقات