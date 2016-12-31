الإجهاض يطيح بشاب وعشيقته

أودع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، نهاية الأسبوع الماضي، شابا يتحدر من حي الفرح في عقده الثاني، السجن المحلي (الحجيبة)، فيما أودع فتاة قاصرا تبلغ من العمر 16 سنة، مركز حماية الطفولة بالبيضاء، في انتظار إحالتهما على جلسات المحاكمة من أجل هتك عرض قاصر وافتضاض بكارتها نتج عنه حمل، وإسقاط حمل بأدوية خطيرة.

وأوردت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن القاصر غادرت بيت أهلها فور علمها بحملها، واقتنت أدوية تساعد على الإجهاض، وأخذت كمية كبيرة منها، مكنتها من إسقاط الجنين، لكن تسبب لها في مضاعفات خطيرة، منها نزيف دموي كاد أن يودي بحياتها لولا التدخل الطبي. وأفادت المصادر ذاتها، أن امرأة تقدمت لدى عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن بن سليمان، بشكاية تفيد فيها اختفاء ابنتها القاصر ذات 16 ربيعا، ما دفع المصالح الأمنية إلى تذييع برقية بحث وطنية.

وتوصلت الشرطة أثناء بحثها في الشكاية، إلى أن القاصر سبق أن غادرت منزلها، بعد ربطها علاقة غرامية مع شاب بالمدينة، وهو ما أكدته والدة الفتاة أثناء إعادة الاستماع إليها. وأضافت المصادر ذاتها، أن مصالح الأمن استقدمت الشاب المتهم الذي حاول إنكار معرفته بالفتاة في البداية، غير أن قيام مصالح الأمن بإجراء تفتيش بهاتفه المحمول، تبين أن المتهم يحتفظ برقم هاتف الضحية باسم (حبيبة)، ولغرابة الصدف، أن المحققين لما استفسروه عن سر احتفاظه برقم القاصر، تلقى المتهم اتصالا منها ليتم ضرب موعد معها بأحد أحياء المدينة، وإيقافها هي الأخرى واستقدامها إلى مقر المنطقة الأمنية.

وزادت المصادر، أن القاصر أنكرت وجود أي اعتداء عليها من قبل المتهم، ليتم عرضها على طبيب نساء ومواجهتها بتقريره الطبي، والذي أفاد فيه أنه سبق له أن فحصها وتبين له أنها حامل. الأمر الذي دفع الفتاة إلى الاعتراف بعلاقتها بالمتهم، وأنه يكتري غرفة بأحد المنازل بحي الفرح كان يلتقيان فيها، وأنها اكتشفت حملها وخوفا من عائلتها فرت من بيت العائلة، وبدأت تتردد على إحدى العيادات الطبية الخاصة بالمدينة. كما صرحت القاصر أنها علمت بأسماء مجموعة من الأدوية التي تجهض الحمل، مما جعلها تقرر إسقاط الجنين الذي لا يتراوح عمره شهرين، بعد أن تناولت كمية كبيرة من الأدوية تسببت لها في نزيف حاد نقلت إثره للمستشفى. وأشارت المصادر إلى أنه جرى وضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية، التي تم فيها الاستماع إليهما في محاضر رسمية قدمت معهما أمام النيابة العامة المختصة.

كمال الشمسي (ابن سليمان)

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