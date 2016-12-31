40 سنة لأفراد عصابة بالجديدة

المتهمون نفذوا عدة عمليات بتراب أولاد افرج وأولاد احسين

وضعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، الثلاثاء الماضي، حدا لملف جنائي توبع فيه أربعة أشخاص من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 293 و294 و509 من القانون الجنائي وحكمت عليهم ب10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.

وفي تفاصيل هذه النازلة، يستفاد من محضر دركية أولاد افرج، أن عصابة متخصصة في اعتراض سبيل المتسوقين، أثارت الخوف بمحيط الأسواق الأسبوعية، ما دفعها إلى تكثيف جهودها عبر تجنيد العديد من المخبرين، لأجل الوصول إلى الجناة. وورد في محضرها أن أحد المخبرين، اتصل بها وأخبرها بانقلاب سيارة سوداء اللون من نوع «داسيا» على الطريق الرابطة بين البئر الجديد وأولاد افرج بتراب الجماعة القروية لسيدي احساين بن عبد الرحمان وأن ركابها الأربعة رفضوا مساعدة عابري الطريق، وتمكن واحد منهم من مغادرة المكان، وتبعه الثاني، فيما ظل الثالث والرابع ينتظران عربة الجر لقطر السيارة نحو الدار البيضاء.

وانتقلت فرقة دركية تحت إشراف رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج، إلى مكان الحادث، وتحفظت على المتهمين، وعممت نداء نحو مراكز الدرك الملكي لإيقاف المتهم الأول، الذي غادر مكان الحادث عبر سيارة مرقمة بالخارج. وتم اقتياد المتهمين نحو أولاد افرج، وتم وضعهما تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما. وتم إيقاف المتهم المتوجه نحو الدار البيضاء وصاحب عربة الجر الذي التحق بمكان انقلاب السيارة، وأفاد أنه توصل بمكالمة من طرف شخص مجهول واتفق معه على قطر سيارته مقابل 1500 درهم.

ونفى المتهمون علاقتهم بما حدث خلال شهر بطرقات الأسواق الأسبوعية من سرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، والتحق عدد من الضحايا الذين سبق لهم وضع شكايات ضد مجهولين عرضوهم للسرقة تحت التهديد. وتعرف الضحية الأول عليهم، وأكد أنه يملك جرارا، بعد نفاد البنزين يوم الحادث، صفيحة وتوجه نحو الطريق، فتوقفت سيارة سوداء بالقرب منه وسأله سائقها عن أقرب محطة للبنزين، وطلب منه الركوب. وبعد قطعه لمسافة قصيرة، أشهر واحد من ركابها سكينا في وجهه وقام الباقون بتفتيشه والاستيلاء على مبلغ 1000 درهم وأنزلوه من السيارة. وتعرف الضحية الثاني وهو رجل مسن عليهم، وأكد تعرضه للتعنيف بعد الاستيلاء على مبلغ 60 درهما. وصرح الضحية الثالث بعد التعرف على المتهمين، أنه كان عائدا من سيدي بنور على متن دراجته تسجيلالهوائية، ففوجئ بالسيارة تتوقف بجانبه وخروج اثنين من ركابها عرضاه للعنف وفتشاه وتركاه يواصل طريقه بعدما لم يجدا شيئا بجيوبه.

وصرح الضحية الرابع أنه كان متوجها نحو السوق الأسبوعي لسبت أولاد بوعزيز، ففوجئ بالسيارة نفسها تتوقف وينزل منها اثنان، أدخلاه بالقوة وفتشه ركابها واستولوا على مبلغ 1200 درهم وأخلوا سبيله.

وتوصلت الضابطة القضائية أيضا بخبر وجود رجل غريب عن المنطقة قرب مقر جماعة بير الببوش، وتم إيقافه، فتبين أنه العنصر الرابع للعصابة نفسها.

واعترف المتهم سائق السيارة بكرائها واتفاقه المسبق مع زميله الذي يتحدر من الدار البيضاء مع المتهم الثالث المتحدر من أزمور والرابع القاطن بنواحي خميس متوح، على الخروج لاعتراض سبيل المتسوقين بنواحي أولاد افرج، الذين يترددون على الأسواق الأسبوعية، واعترفوا بتفاصيل اقترافهم لعدد كبير من السرقات.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

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