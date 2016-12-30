لا للإعدام

كشفت «أمنستي» استجابة العديد من الدول إلى قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، القاضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، الكفيل بإلغاء العقوبة، إذ صوت 117 بلدا من أصل 193 لصالح القرار، مقابل 40 صوتت بالرفض و31 امتنعت عن التصويت، ضمنها المغرب.

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