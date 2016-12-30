لا للإعدام

كشفت «أمنستي» استجابة العديد من الدول إلى قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، القاضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، الكفيل بإلغاء العقوبة، إذ صوت 117 بلدا من أصل 193 لصالح القرار، مقابل 40 صوتت بالرفض و31 امتنعت عن التصويت، ضمنها المغرب.
يرتقب المغاربة تفاعل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين لتشكيل الحكومة منذ 10 أكتوبر الماضي، مع دعوة جلالة الملك التي حملها إليه عبر اثنين من مستشاريه (عبد اللطيف المنوني وعمر القباج) وبلغاه انشغال الملك والمواطنين بتأخر الإعلان عن الحكومة لأكثر من 75 يوما. هذا التط... اقرأ المزيد
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