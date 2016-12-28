عاجل … لقجع يدخل على الخط في صراع حسبان والمنخرط الرجاوي

علم الصباح من مصادر مطلعة، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، دخل على الخط في قضية سعيد حسبان رئيس الرجاء الرياضي والمنخرط التي اتهمه بالنصب والابتزاز.

وقالت جريدة الصباح الصادرة غدا الخميس في خبر قصير، إن “جامعة لقجع دخلت على الخط، بعد ظهور سعيد حسبان، رئيس الرجاء، في تسجيل صوتي وهو يتسلم واجب الانخراط نقدا”.

وأضافت الجريدة نفسها، بناء على مصادرها، “أن فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، عبر عن اشمئزازه من سلوك حسبان، وطلب بتتبع الملف، والتحقق من وثائق الأندية في ما يتعلق بسجلات المنخرطين والجموع العامة”.

وأثار شريط فيديو يظهر حسبان وهو يتلقى مبلغا نقديا من منخرط يريد الانخراط في الفريق الأخضر، جدلا كبيرا، إذ وصلت القضية إلى المحاكم.

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