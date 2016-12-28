ترامب يصفع العرب: لن أسمح بمعاملة إسرائيل بقلة الاحترام والازدراء

وجه اليوم الأربعاء، دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، تحذيرا للعرب والمتعاطفين معهم بخصوص علاقتهم بإسرائيل.

وقال ترامب إنه لن يسمح لأحد بالتعامل بهذه الطريقة السيئة مع إسرائيل، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الأخير الذي أدان المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف ترامب في بيان قصير على صفحته بتويتر، “لا يمكن أن يسمح بمعاملة إسرائيل بمثل هذا الازدراء وعدم الاحترام”، مبرزا أن طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن تكون على هذا الشكل.

وعبر ترامب عن غضبه بعد تصويت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على قرار إدانة السياسة الإستيطانية الإسرائيلية، موجها تهديدا لكل الدول التي ساندت صدور القرار باتخاذ تدابير هامة بعد توليه قيادة أمريكا قريبا، في 20 يناير المقبل.

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