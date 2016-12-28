خطير … 18 قتيل في أسبوع في طرقات المملكة

لقي 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 1516 آخرون بجروح، إصابة 56 منهم بليغة، في 1183 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 دجنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه السائقين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 32 ألف و 889 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و 055 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 20 ألف و 834 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و 212 ألف و 100 درهم، وعدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4894 عربة، فيما بلغ عدد الوثائق المسحوبة 6940 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 221.

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