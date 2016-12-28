بنكيران للموريتانيين: كلام شباط يعنيه لوحده وسيكون منطلقا لعلاقة متينة بيننا

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربي، إن “كلام حميد شباط، أمين عام الاستقلال، يعنيه لوحده، وليس الموقف الرسمي للدولة المغربية، ولا للأحزاب السياسية الأخرى”.

وأضاف بنكيران في تصريح أمام الصحافة، وذلك بعد لقائه للرئيس الموريتاني، أن تصريحات شباط غير المسؤولة، ستكون فرصة من أجل الدفع بالعلاقة بين البلدين نحو الأحسن.

وأبرز بنكيران حسب وكالة الأنباء الموريتانية “رب ضارة نافعة، هذه التصريحات ستكون منطلقا لعلاقات جديدة بين نواكشوط والرباط، علاقات يشعر فيها الموريتاني في المغرب أن له مكانة خاصة، ويشعر فيها المغربي بموريتانيا أن له مكانة خاصة”.

ومن المقرر أن يغادر بنكيران بعد قليل موريتانيا عائدا إلى المغرب، بعدما التقى الرئيس الموريتاني وبعض الشخصيات السياسية.

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