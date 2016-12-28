المغرب لم يعد الوحيد الذي تقدم بطلب تنظيم كأس العالم 2026 وهؤلاء هم منافسوه

لم يعد المغرب وحيدا في سباق الفوز باحتضان كأس العالم 2026، بعدما دخلت دول عديدة في الكونكاكاف من أجل نيل شرف احتضان الكأس العالمية.

وأكدت وسائل الإعلام أن اتحاد الكونكاكاف لكرة القدم، فتح الباب لأمريكا وكندا والمكسيك، من أجل وضع ملف تشريح مشترك لاحتضان مونديال 2026.

وكان المغرب أول من أكد رغبته في احتضان المونديال في 2026، بعد مونديال روسيا 2018 وقطر 2022، علما أن الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، منح الضوء الأخضر للمغاربة.

وحسب رئيس فيفا دائما، سيكون لكأس العالم فرصة ثانية لاكتشاف قارات لم تنظم الحدث العالمي كثيرا في الفترة الأخيرة، وهي إفريقيا وأمريكا (منطقة الكونكاكاف).

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