بنكيران التقى الرئيس الموريتاني وهذا ما دار بينهما

التقى قبل قليل، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربي، بمحمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني في مدينة ازويرات، التي تبعد 750 كيلومترا في شمال نواكشوط.

وأبلغ بنكيران الرئيس الموريتاني، رسالة من الملك محمد السادس، مفادها أن المملكة المغربية مستائة من تصريحات حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، والتي مست عمق العلاقات بين البلدين، مضيفا أن المملكة تحترم سيادة موريتانيا بناء على المقتضيات الدولية.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية، أن رئيس الحكومة المغربية سيطرح خلال اللقاء مواضيع عديدة، أهمها تعزيز التعاون بين البلدين، بداية بتبادل السفراء في أقرب وقت ممكن.

وأوفد الملك محمد السادس بنكيران إلى موريتانيا، من أجل إنهاء الأزمة التي خلقتها تصريحات شباط بخصوص تبعية موريتانيا للمغرب.

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