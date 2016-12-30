زيت الزيتون لمحاربة الشيخوخة

أكدت حنان شكير، مختصة في التجميل الطبيعي بمستخلصات الأعشاب بالزيوت الطبيعية والعطرية أن زيت الزيتون يعتبر مفيدا لمحاربة شيخوخة الأعضاء الداخلية، إذ يساعد على تنشيط جميع أعضاء الجسم والخلايا.

ويمنح “اسيدأوليك” البشرة مرونة ورطوبة ونعومة، حسب ما قالت شكير، ما يجعله قادرا على محاربة الشيخوخة، مضيفة أنه لا ينبغي استعماله مباشرة على البشرة لتفادي اختناقها وإنما إتباع مجموعة من النصائح والإرشادات المرتبطة بمجال التجميل.

ونظرا لخصائص زيت الزيتون فإنه يدخل في صناعة كريمات ومواد تجميلية تساعد في التخلص من عدة مشاكل البشرة والشعر.

واسترسلت شكير قائلة إن زيت الزيتون يعتبر استعماله الخارجي مفيدا في حالات الإصابة بحب الشباب والصدفية والحروق والجروح والإكزيما وقشرة الشعر، كما يدخل في صناعة الصابون والشامبوهات ومستحضرات التجميل المرطبة للبشرة.

وينصح باستهلاك زيت الزيتون، حسب شكير، في سن مبكرة للاستفادة منه خلال نمو الإنسان، سيما أنه يحتوي على فيتامينات “د” و”أ” و”ك”، كما أنه من الزيوت الأحادية غير المشبعة.

ويساعد زيت الزيتون على تقوية جهاز المناعة سيما أنه يتوفر على مضادات الأكسدة لاحتوائه على “الفلافونويدات” وفيتامين “أو”، كما يعد مفيدا في حالة الإصابة بالتهابات، كما يعد مهما للأوعية الدموية لمرونتها وتنظيفها من الشحوم والترسبات السامة المضرة ويكافح تصلب الشرايين.

وينضاف إلى فوائد زيت الزيتون سالف ذكرها احتواؤه على مادة البوليفينول المهمة للوقاية من مرض الزهايمر والنسيان وأيضا تمنع الشعور بالجوع عند أخذ ملعقة قبل الأكل لتوفرها على أحماض تحفز نشاط”كوليسسيستوكبيت” هرمون الشبع بالجسم.

وإلى جانب فوائد زيت الزيتون، قالت شكير إنه لثمرته فوائد كثيرة، كما تعد غذاء كاملا لأنها غنية بالمعادن الضرورية منها الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والحديد والفوسفور والكبريت والنحاس واليود وتحتوي على فيتامينات “ب” و”أ” و”أو” وأحماض أمينية “أسيد أوليك” وتحتوي على مضادات الأكسدة، وبالتالي فهي تعد مهمة للقلب والشرايين والدماغ.

ولا تقل أوراق الزيتون أهمية عن زيته وثمرته فهي تندرج في خانة النباتات الطبية، التي تحتوي على مركبات طبية طبقا لعدة أبحاث أمريكية، ومادة فعالة تحتوي على الأولوربين ومقاومة للفيروسات وبالبكتيريا تساعد على قتل الجراثيم الضارة، كما تقوي الجهاز المناعي للجسم.

وقالت شكير إن أوراق الزيتون تساعد على محاربة البرد والزكام وتعتبر مفيدة للجهاز التنفسي وأمراض القلب والشرايين والكبد والسكري وتعطي طاقة وقوة

وأيضا مفيدة لآلام الأسنان.

أمينة كندي

تعليقات