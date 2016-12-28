رد فعل مفاجئ لإلياس العماري بخصوص تصريحات شباط اتجاه موريتانيا

قال إلياس العماري، إنه وحزبه الأصالة والمعاصرة “غير معني” بالحرب الدائرة على حميد شباط، أمين عام الاستقلال بخصوص تصريحاته اتجاه موريتانيا.

وأضاف الأمين العام لحزب الجرار، في تصريح للقناة الثانية، أنخ لم يتبع “حرب البلاغات التي شنتها مجموعة من الأحزاب ضد الأمين العام لحزب الاستقلال بسبب تصريحات كان قد أدلى بها بخصوص دولة موريتانيا”، مضيفا أن الأمر لا يعنيه.

وأبرز العماري “من الطبيعي أن أقول هكذا، لأنه الأمر ليس لنا دخل فيها”.

بالمقابل شدد العماري على ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب وقت، مضيفا أنه بريئ من البلوكاج التي تعرفه المشاورات في الفترة الأخيرة، علما أن الأصالة والمعاصرة شدد في وقت سابق أنه لا ولن يفكر في دخول التجربة الحكومية المقبلة مهما اقتضى الأمر.

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