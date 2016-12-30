عناد الأطفال أمر طبيعي

أوبيضار شددت على تجنب استعمال العنف

قالت الكوتش حنان أوبيضار، مختصة في التنمية الذاتية، إن عناد الأطفال، سيما الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات، أمر طبيعي، باعتبار أنه في هذه الفترة يحاول فيها الطفل فرض شخصيته ورفض تنفيذ تعليمات أسرته.

وأضافت أوبيضار في حديثها مع “الصباح”، أنه في هذه الحالات، على الآباء تجنب الصراخ وإجبارهم على تنفيذ كلامهم، مشددة على ضرورة اتباع طريقة سلسلة ودون اللجوء إلى العنف، “إذا رفض الطفل ارتداء قميص معين نخبره أننا مسؤولون عن صحته، بالتالي لابد أن يتبع كلامنا، أو منحه فرصة لاختيار قميص بين اثنين، إذ أن هاتين الطريقتين تغيران اهتمامه وعناده”.

وكشفت المتحدثة ذاتها أن على الأبوين أن يضعا حدودا لابنيهما، باعتبار أن التساهل في الأمر يمكن أن تترتب عنه مشاكل كثيرة “رغم صغر سن الأطفال، لابد من التحدث إليهم، وتوضيح سلبيات عنادهم ورفضهم مثلا النوم في وقت مبكر، مع التأكيد أنه حتى أمام رفضهم، فهم ملزمون بتنفيذ ما يقول لهم آباؤهم لأنهم أكبر منهم سنا”، على حد تعبيرها.

وأوضحت الكوتش أنه من الضروري على الآباء خلق التوازن في علاقتهم مع أطفالهم، واختيار الوقت المناسب لفتح المجال للطفل ليختار ما يرغب فيه دون تجاوز الحدود الموضوعة، والوقت الذي لا يحق له فيه ذلك، تحت مبرر أن الأمر من اختصاص كبار السن، مشددة على تجنب تشبث الأمهات والآباء بعنادهم وفرض آرائهم على الأطفال، مثلا، ارتداء سروال معين، في حين أنه لا مانع من ارتداء الطفل ما اختاره هو “أمام هذا الوضع سيغضب الطفل، سيما أنه لن يستوعب وجهة نظرهم، وسيفهم أنه ليس من حقه الاختيار مستقبلا”.

واسترسلت “إذا نبه الأبوان طفلهما ألا يقوم بأمر ما، ورغم ذلك قام به وقصد ذلك، فلابد من معاقبته على الفور، ودون استعمال العنف، مثلا تركه واقفا في مكان محدد أو جالسا على كرسي، دون الحديث إليه، حتى يستوعب خطأه، ويعتذر”، مؤكدة أن الأطفال يحتاجون إلى الكثير من الاهتمام والحنان، ولكن في الوقت ذاته ، لابد من وضع حدود لهم يفترض ألا يتجاوزوها، “وهو الأمر الذي يساعد الآباء عند بلوغ أطفالهم مرحلة المراهقة، في ضبط تصرفاتهم ومنعهم من تجاوز الحدود الخاصة بها”، على حد تعبيرها.

ونبهت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة تشجيع الاطفال إذا قاموا بتصرف جيد ولائق، والافتخار بهم “لابد من وضع، في بعض الحالات، مشاعر الحنان تجاه الأطفال جانبا، وتجنب التأثر لبكائهم وحزنهم، الأمر الذي سكون السبب في تراجعهم عن موقفهم، إذ أن الطفل في هذه الحالة، يعتبر نفسه منتصرا، والأكيد سيكرر الأمر في المرة المقبلة”.

إ . ر