توقيف مواطن نيجيري بمطار البيضاء محملا بكيلوغرامات من الكوكايين

تمكنت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية، يبلغ من العمر 36 سنة، وضبطت بحوزته خمسة كيلوغرامات و235 غراما من مخدر الكوكايين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به كان قد وصل زوال أمس على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو في انتظار المغادرة صوب مطار “كوطونو”، قبل أن تكشف عملية المراقبة عن ضبط كمية مخدر الكوكايين مخبأة بأمتعته الخاصة.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

و.م.ع

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