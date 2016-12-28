أربعة ألعاب جديدة بـ”بالوزا لاند”

احتفل “بالوزا لاند” أول منتزه للملاهي، بمرور سنة على افتتاحه. وقال مسؤولو المنتزه إنه استجابة لتطلعات الزوار الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم، ستضاف إلى العوالم الأربعة لـ “بالوزا لاند” أربعة ألعاب جديدة ستكون جاهزة يناير المقبل. وأوضحوا أن عالم “بلاي وورلد”، الذي يضم أكثر من 30 لعبة لعيش أحاسيس قوية وواقعية وكذلك افتراضية، سينضاف إليه “برج الغولة”، لهواة الأحاسيس القوية ورواق الرماية المرعب. كما سيتمكن زوار المنتزه من اكتشاف الديناصورات من خلال مسار مائي على متن قوارب، ستضاف إلى عالم “دينو وورلد”، الذي يضم أكثر من 30 نوعا من الديناصورات ، يتحركون بتكنولوجيا تحاكي الأفلام السينمائية. وكشف مسؤولو المنتزه أنه من أجل متعة واستمتاع أكثر خلال نهاية رأس السنة، سيتم توفير قوارب اصطدام جديدة ستحدث ثورة في عالم الماء “ووتر وورلد”، بالإضافة إلى تنظيم أيام ترفيهية خلال 2017 (سان فالانتان، عطلة الربيع….)، وذلك في إطار عالم “فانتاستيك وورلد”، عالم المخلوقات المدهشة في عالم مصغر حيث يمكن للفراشات والأشجار العملاقة أن تتحرك وتتكلم.

إ. ر

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