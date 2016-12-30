التألق بالأحمر ليلة رأس السنة

البوعزاوي خبيرة الموضة قالت إن “الكاب” يضفي على الملابس العادية لمسة مميزة

يفضل الكثير من المغاربة استقبال السنة الجديدة، بشكل مختلف ومميز، إذ غالبا ما يحققون ذلك، بحضور وإحياء سهرات فنية. ولتكون ليلة مميزة بالنسبة إلى الكثير من النساء، فلابد أن تكون ملابسهن وإطلالتهن أيضا مميزة، من أجل ذلك يدخلن ، في دوامة البحث عما يناسب احتفالات رأس السنة. وفي هذا الصدد، قدمت سناء البوعزاوي، خبيرة الموضة، بعض النصائح العملية، يمكن الاستعانة بها للاحتفال بقدوم السنة الجديدة بشكل مميز. وقالت البوعزاوي في حديث مع “الصباح” إن اللون الدارج على الموضة، الخاصة لهذه المناسبة، هو الأحمر، مشيرة إلى أن هذا اللون “ينتزع لقب اللون الاحتفالي”، كما أنه غالبا ما يضفي على المرأة لمسة أنثوية مفعمة بالنشاط.

وكشفت البوعزاي أن اعتماد اللون الأحمر في الملابس خلال الاحتفال بالسنة الجديدة، يعود إلى أنه يعد من الألوان التي لها علاقة بالجمال، والرونق، بالإضافة إلى أنه له دلالات ورموزا كثيرة، مشيرة إلى أنه من الممكن اختيار تدرجات الأحمر لهذه المناسبة، سيما “دم الغزال” ، الذي يعد على موضة 2017.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن اللون الأسود، يعد سيد الألوان، إذ من الصعب الاستغناء عنه في هذه المناسبة “لكنه يظل لونا تقليديا، ومن أجل التميز من الممكن التخلي عنه، واختيار آخر مميز يجعل المرأة مميزة ليلة رأس السنة”، على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل، قالت البوعزاوي إن هناك من يفضل الملابس غير الرسمية، ومن الممكن ارتداؤها خلال الاحتفال بالسنة الجديدة، لكن مع إضافة بعض اللمسات التي تجعلها مميزة، من قبيل الإكسسوارات بطابع تقليدي، سيما إذا كانت مرصعة بأحجار ملونة.

ومن بين الاكسسوارات التي تجعل ملابس الاحتفال مميزة، على حد تعبير خبيرة الموضة ، الاستعانة بـ”الكاب”، مسترسلة “هذه القطعة تضفي على الملابس العادية لمسة خاصة، وتجعلها مختلفة ومناسبة للاحتفال، كما أن ارتداءها مناسبا أمام انخفاض درجة الحرارة في هذا الفصل” .

ولأن اللون الأحمر مرتبط باحتفالات رأس السنة، إذ يضفي حالة من البهجة أثناء توديع السنة، يمكن اعتماد إكسسوارات أو أحذية به.

وفي سياق متصل، أثبتت دراسات أن الملابس الحمراء تعمل على زيادة الجاذبية الجنسية للشخص الذي يرتديها. وفي دراسة أجريت في 2010، وجدت أن المرأة التي ترتدي الأحمر تكون أكثر إثارة للرجال جنسيا. واكتشفت مجموعة من الباحثين الهولنديين والبريطانيين، الذي حاولوا معرفة السر وراء الجاذبية الجنسية للون الأحمر، أنه يوجد على رأس قائمة الألوان الحيوية، التي تؤدي إلى الشعور بالقوة والإثارة خاصة إذا ارتبطت بجسد المرأة.

إيمان

رضيف