استمرار الحرب على “داعش”

مهتمون بالجماعات الإرهابية لا يتوقعون نهاية سريعة لتنظيم الدولة

يظهر من خلال تحركات روسيا وحلفائها، أنها مصممة العزم على القضاء على “داعش” في سوريا، مهما كلفها الأمر من ثمن، فيما أمريكا التي أدخلت العراق في مستنقع كبير كما قال صدام حسين قبل وفاته، مازالت تسارع الزمن رفقة القوات العراقية لهزم إرهاب داعش في بعض المدن العراقية.

ويتوقع المهتمون بملفات سوريا والعراق وليبيا التي تمدد فيها تنظيم الدولة، وظهرت فيها حركات إرهابية، أن تعرف تطورات جديدة خلال السنة المقبلة، ومن المتوقع أن تقود روسيا وليس الولايات المتحدة ائتلافا دوليا للتصدي للمتشددين، خصوصا بعدما تبين لأسباب مختلفة، أن الحرب الجوية لم تنجح في القضاء على هذه الجماعات الإرهابية التي توصف بأنها أشد خطرا وإرهابا من القاعدة.

ورغم أن تنظيم “داعش” لم يحافظ على معظم مناطق نفوذه، وتعرض لضربات قوية، ورغم أن موسكو واشنطن تحدثتا في كل مناسبة عن تراجع المد الإرهابي في العراق سوريا، تحت ضغط الضربات الجوية، فإنه ما زال عصيا على الاستسلام.

ويتوقع المراقبون أن تزداد خلال السنة المقبلة وتيرة الضربات الجوية على مواقع المتشددين في سوريا والعراق، إذ لا يزال “داعش” يسيطر على بعض المناطق في شمال سوريا، وذلك حتى لا ينجح من جديد في التمدد إلى مناطق تقع في مواقع استراتيجية.

وينتظر أن يتم التعامل بطرق جديدة مع واقع الإرهاب، عبر اعتماد إستراتيجية موازية للحرب الجوية، خاصة أن تراجع “داعش” النسبي يكشف أن الحملة الجوية وحدها غير قادرة على القضاء على تنظيم لا يملك قواعد عسكرية على غرار الجيوش النظامية. فخسارة التنظيم في بعض المعارك، يقول مهتمون بملفات الإرهاب، لم تكن ثمرة الحملة الجوية حصرا، بل بسبب اقتران الضربات الجوية بالمعارك البرية التي خاضتها قوات كردية، الأمر الذي يؤكد على ضرورة البحث عن حليف يقود الحرب البرية.

ففي سوريا التي تشهد نزاعا مسلحا داميا منذ أكثر من 4 سنوات، تبرز عدة عوامل تعيق هذه الحملة، وعلى رأسها استحالة التعاون مع القوات الحكومية التي تفتقد للشرعية بالنسبة لمعظم الدول، وتشرذم المعارضة المسلحة واختلاف أهدافها وتعدد ولاءاتها.غير أن افتقاد القوات الحكومية للشرعية الدولية ليس العامل الوحيد لعدم تعاون التحالف مع دمشق، فالنظام السوري يواجه اتهامات من بعض القوى المعارضة والدول العربية والغربية بالتواطؤ مع داعش أو في أحسن الأحوال عدم الجدية في محاربته. وإذا كانت الفوضى في سوريا وبطش القوات الحكومية وانقسام المعارضة تعرقل مهمة محاربة “الإرهاب”، فإن المشهد العراقي يبدو أكثر تعقيدا بسبب أخطاء صناع القرار الحكومي في العراق. وبما أن الواقع العسكري يؤكد استحالة نجاح أي حملة جوية ضد ميليشيات غير منظمة في حال لم تترافق مع تقدم بري فعال، فإن الحرب على الإرهاب ستطول على الأرجح لسنوات عدة، وليس فقط سنة 2017، خاصة أن العديد من الدول العظمى ومعها عدة دول غربية لم تعلن بعد نيتها خوض معركة برية ضد داعش.

ع . ك