بنحمو: توتر بين أمريكا والصين وروسيا

< استحوذت الانتخابات الأمريكية على سنة 2016، برأيك هل يغير صعود ترامب موازين القوى من جديد في العالم؟

< الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، كان حديث العام والخاص منذ مطلع السنة بتصريحاته النارية المثيرة للجدل،وقد نجح مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترمب، في الولوج إلى البيت الأبيض، ليصبح بذلك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية، بعد تفوقه على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، عقب السباق الطويل والمضني نحو البيت الأبيض. وأتوقع أن تحدث تغييرات مهمة على المستوى العالمي، بعد فوز هذا الاخير. وفي رأيي المتواضع، أن موازين القوى في العالم سيطرأ عليها تغيير، وأن بعض المناطق ستزيد اشتعالا، وأن سنة 2017 ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها عدم الاستقرار، وقد تشكل لبداية مواجهة كبرى بين أمريكا وروسيا، وتوتر في العلاقة ما بين أمريكا والصين الشعبية.

< وماذا تتوقع من سنة 2017 أمنيا؟

< أعتقد أن السنة التي يستعد العالم لاستقبالها وسط غيوم ملبدة بالصراعات والتطاحات الإقليمية، سيطغى عليها التحدي الأمني بالدرجة الأولى، وحضور الفاعلين غير الحكوميين في المجال نفسه. وأتوقع ظهور المزيد من الحركات الإرهابية المتطرفة، وتنامي التيارات اليمينية والدينية المتطرفة خارج دائرة الإسلام.

< هل تتوقع أن يتواصل الحرب على الإرهاب في 2017؟

< مسلسل الدم والتفجيرات الإرهابية والاعتداءات لن يتوقف مع انتهاء 2016 ، وأتوقع أن تتعرض بعض البلدان التي ظلت في منأى عن الضربات الإرهابية، إلى عمليات إرهابية، خصوصا في هولندا والبرتغال وإيطاليا. والمقاتلون الإرهابيون للأسف الشديد، منتشرون في كل مكان، وفي العديد من البلدان، وينسقون ويخططون مع الخلايا الإرهابية النائمة. ويبقى أمر ضربات إرهابية جديدة في سنة 2017 واردا، لكن متى وأين لا يمكن معرفته. نحن لا نعيش نهاية “داعش”، بل نعيش أفولها، وقد تظهر تنظيمات أخرى أكثر خطورة. وبالمناسة أحذر من عودة تنظيم القاعدة الذي قد يوجه ضربة إرهابية قوية، ليعلن للجميع أنه مازال حيا يرزق ولم ينته. بالمختصر المفيد، نحن نتحدث عن توقعات السنة المقبلة، وأعتقد أن روسيا مهددة بضربة إرهابية قوية قد تكون بحجم ما تعرضت له أمريكا في حادي عشر شتنبر 2011.

* رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية

أجرى الحوار:عبدالله الكوزي

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