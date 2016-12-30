2017… انتظارات بطعم التطرف

الرئيس الأمريكي الجديد يضع الحرب على الإرهاب في المقدمة ويتجنب الحروب المكلفة

أثار وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مخاوف العرب والمسلمين، وحبس أنفاسهم تحسبا لطريقة تعامل الإدارة الجديدة مع قضاياهم المصيرية، خاصة مع تصريحاته خلال الحملة الانتخابية، والتي ردد خلالها مرارا نيته منع المسلمين من دخول أمريكا، وهي التصريحات التي أثارت موجة من الانتقادات في أمريكا قبل العالمين العربي والإسلامي، لأنه قرار مخالف للدستور الأمريكي الذي يعارض تمييز المواطنين على أساس الأصول العرقية أو الدينية.

ويرى الكثير من المتتبعين للشأن الأمريكي أن السياسة الخارجية لا يتحكم فيها الرئيس، بل تحددها المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة، ولذلك لا يرتقب أن تشهد تغييرا كبيرا مع وصول الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، اللهم في بعض الأولويات.

ولا يترقب العرب مواقف متقدمة من الرئيس الجديد بخصوص القضية الفلسطينية، بالنظر إلى المصالح التي تربط ترامب بإسرائيل واللوبي اليهودي، حيث يبدو ترامب أقل حماسة من أوباما لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وقد عبر الإسرائيليون صراحة عن ارتياحهم لفوز ترامب، ووصفه نتانياهو بالصديق الحقيقي لإسرائيل، وذكره البعض بوعده خلال حملته الانتخابية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ويرى ترامب في الحركات الإسلامية بمختلف أشكالها عدواً رئيسياً للولايات المتحدة، ووعد بالعمل على تفكيكها، وإدراج العديد منها في قائمة المنظمات الإرهابية، كما وعد بممارسة المزيد من الضغوط على حركة الإخوان المسلمين في مصر، وحركتي حماس والجهاد في فلسطين، ومواصلة الحرب على الإرهابـ باعتباره أولولية بالنسبة إلى أمريكا والدول الغربية التي تدور في فلكها.

ولا يتوقع الباحث ادريس القصوري أن تعرف السياسة الأمريكية تغيرا ملحوظا مع ترامب، خاصة في الجوانب المتعلقة بالعلاقة مع العرب والمسلمين، لأن الأمر هنا لا يتغير بتغير الرؤساء، بل بتغير المصالح.

وأوضح قصوري في حديث مع “الصباح” أن ترامب، باعتباره شخصية قادمة من عالم المال والأعمال، فإن سياسته ستتسم بالبراغماتية والعدوانية في آن واحد، دفاعا عن مصالح الولايات المتحدة، إذ سيسعى إلى استعادة أمريكا لقوتها على الساحة الدولية، من خلال تقليص الحضور العسكري والمالي في المناطق العربية، وسحب القوات الأمريكية من مناطق النزاع المختلفة التي كلفتها الكثير.

وسيسعى الرئيس الجمهوري إلى مواصلة سياسة أوباما، في التنسيق مع فرنسا وبريطانيا، اللتين تخوضان حروبا بالوكالة عنها في مناطق الشرق الأوسط.

وإذا كان الرئيس الأسبق جورج بوش قد تدخل عسكريا في العراق، وكلف أمريكا الكثير من الخسائر البشرية والمالية، وأثر على الرأي العام الأمريكي، فإن الرئيس أوباما، يقول قصوري، غير الخطاب فقط، فيما ظلت السياسة الأمريكية ذاتها، إذ ظلت واشنطن تقود الحروب من بعيد، وتهيئ الأحلاف العسكرية وتوجهها في العديد من مناطق الملتهبة، وهي السياسة التي نجح فيها، إذ لم تكلف بلاده الكثير.

وإذا كان ترامب سيقوم باتخاذ بعض القرارات التي يطبع بها سياسته الخارجية، فإن الخطوط الكبرى للسياسة الخارجية، لن تتغير، بل سيتعامل بقوة من أجل استعادة الدور القيادي لأمريكا وهذه المرة بأولويات اقتصادية داخلية، لتجاوز الأزمة المالية التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة، ورد الاعتبار إلى مصالح الشعب الأمريكي.

روسيا جزء من مخطط ترامب

ولا يرى المحللون في عودة روسيا إلى الساحة الدولية ضعفا لأمريكا، خاصة بالنسبة إلى ترامب، الذي تربطه علاقات مع بوتين، والذي يرغب في توريط الطرف الروسي وجره إلى مستنقع سوريا، كما تورطت أمريكا في العراق سابقا.

وأكد القصوري أن روسيا اليوم أصبحت جزءا من المخطط الأمريكي في المنطقة العربية، بل وفاعلا أساسيا في بعض بؤر التوتر، مثل سوريا، حيث أعطى أوباما الضوء الأخضر للطيران الروسي للتدخل في سوريا باسم الحرب ضد “داعش” والجماعات المسلحة.

وسيسعى ترامب، من خلال صقور الإدارة الأمريكية الجديدة من الجنرالات وأرباب الشركات المالية الكبرى إلى البحث عن كل ما يقوي الاقتصاد الأمريكي، والبحث عن مصادر الطاقة بأقل تكلفة، مقابل الانخراط في الحرب على الإرهاب، الذي يغذي السياسة الخارجية الأمريكية، وهي السياسة التي ستحكم علاقاته مع بلدان الخليج العربي.

ولا يتوقع المحلل قصوري أن تعرف القضية الفلسطينية تغيرا، رغم تصويت مجلس الأمن في الأيام الأخيرة على قرار وقف الاستيطان، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، إذ أبانت إسرائيل عن تحديها لقرار مجلس الأمن، من خلال استدعاء سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، واستقبال السفير الأمريكي، وستجد في ترامب خير حليف لمواصلة سياستها التوسعية.

برحو بوزياني