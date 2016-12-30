البراءة لسعودي احتجز مغربية

قضت محكمة سعودية، أخيرا، ببراءة سعودي من تهمة اغتصاب مغربية واحتجازها داخل مرحاض، وأدانته بإقامة علاقات غير شرعية مع فتيات مستغلا عمله في خدمة توصيلهن بسيارة الأجرة عبر تطبيقات الهاتف الذكية، في حين أمرت بسجنه 60 يوما.

وتعود تفاصيل القضية بعد اعتقال المتهم إثر بلاغ من «فاعل خير» يفيد فيه وقوع حالة اغتصاب وسرقة في أحد المنازل، وعند وصول رجال الأمن إلى مسرح الحادثة وجدوا مغربية ‏أفادت أن المتهم يملك سيارة أجرة وتتعامل معه منذ سبعة أشهر في تنقلاتها. وروت الضحية تفاصيل الاعتداء عليها، فقد أوصلها المتهم، آخر مرة، إلى منزلها من مركز تسوق شهير، ونسيت مقتنياتها داخل السيارة، فعاد المتهم مساء اليوم نفسه، وطلب منها فتح باب شقتها لتسليمها الأغراض، وعندما فتحت له الباب دفعها بقوة وأغلق الباب، ثم تهجم عليها بالضرب، ودفعها إلى إحدى الغرف واعتدى عليها، ثم أغلق عليها باب المرحاض وسرق هواتفها وبطاقاتها المصرفية قبل أن يلوذ بالهرب، وظلت هي في الحمام حتى طلوع الفجر، واستطاعت طلب النجدة من جيرانها عبر النافذة فهبوا لنجدتها.

وأصيبت الضحية بجروح في اليد، وكدمات تحت العين بسبب مقاومتها للمتهم، بالمقابل كشفت الفحوصات الطبية أن الإصابات عنيفة، تتماشى والتفاصيل التي روتها الضحية، كما لم يتبين أي مظاهر عنف أو اغتصاب أو مقاومة ذات علاقة، وبمراجعة هاتف المتهم تبين وجود رسائل «حميمية» مع الضحية، وأخرى مع فتيات، وبمواجهة الطرفين، أفاد المتهم أنه يقوم بنقل المغربية إلى عدة أماكن منذ أشهر عدة، وأنها اتصلت به، في آخر مرة وطلبت منه إيصالها في تنقلاتها إلا أنه اعتذر، وأنكر إيصالها في ذلك اليوم. مشيرا إلى أنه ترك خدمتها بعد أن أدرك أنها ترغب في إقامة علاقة حميمية معه.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة اغتصاب واحتجاز المغربية، كما قررت إدانته بشهرين، بناء على إنكاره، إذ رأت المحكمة أن «لا بينة على صحة تصريحات الضحية، وأن إقرار المتهم بعلاقته بها، يفيد وجود قرينة على علاقة محرمة بينهما»، إذ لم تدن هيأة المحكمة المتهم بالاعتداء على المشتكية والدخول لمنزلها ليلا والاعتداء عليها بالضرب ومحاولة هتك عرضها بالقوة واحتجازها داخل المرحاض، بعد سلبها هاتفها المحمول، رغم تقرير الطبي الشرعي الذي يشير إلى إصابتها بجروح وكدمات.

خالد العطاوي

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