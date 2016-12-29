“بسيج” يعتقل عنصر شبكة دولية للمخدرات

أحالت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، أول أمس (الاثنين)، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، متهما كان في حالة فرار، متورطا في قضية تهريب المخدرات القوية. وتمكنت العناصر الأمنية ذاتها، في إطار المجهودات الحثيثة للتصدي للشبكات الإجرامية المنظمة المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، (تمكنت) السبت الماضي، من إيقاف المتهم، الذي كان هاربا من العدالة، ضمن شبكة التهريب الدولي للمخدرات، التي تم تفكيكها بمنطقة البئر الجديد بإقليم الجديدة.

وتمكن المتهم الموقوف، من الفرار أثناء إيقاف بقية المتهمين، الذين أحيلوا على النيابة العامة والغرفة الجنحية وأدينوا بعقوبات سالبة للحريات، تراوحت ما بين سبع وعشر سنوات حبسا نافذا، وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

ولاذ المتهم ذاته، بالفرار رفقة شريكين آخرين على متن سيارة في اتجاه فاس. وظل البحث جاريا عنهم.

وتعود تفاصيل تفكيك الشبكة الدولية المتخصصة في ترويج المخدرات إلى الثالث من دجنبر 2015، حينما تمكنت عناصر (بسيج) من تنفيذ عملية ناجحة بعد عملية ترصد دامت عدة أيام، أسفرت عن حجز 40 طنا من مخدر الشيرا بمنطقة البئر الجديد بإقليم الجديدة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

وتفكيك شبكة إجرامية وإجهاض محاولة تهريب شحنة مهمة من المخدرات كانت مهيأة للتهريب خارج أرض الوطن على متن ثلاث شاحنات، وجرى إيقاف العقل المدبر للعملية وشركائه وتقديمهم على أنظار العدالة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

تعليقات