سيميوني باق مع أتلتيكو مدريد الموسم المقبل

أكد المدير التنفيذي في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، ميغل أنخل جيل مارين، أمس الثلاثاء، أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني باق مع الفريق الموسم المقبل حتى نهاية عقده في يونيو 2018.

ومدد سيميوني (46 عاما) في مارس 2015 عقده حتى 2020، وهذه الفترة الطويلة غير مألوفة أصلا في إسبانيا، ثم قلص في شتنبر الماضي مدة العقد حتى يونيو 2018 بعد مفاوضات بين الطرفين.

وردا على سؤال حول مستقبل سيميوني، قال جيل مارين لقناة “سيكستا” التلفزيونية الخاصة “سيبقى هذا الموسم والموسم المقبل. هو معنا منذ 5 سنوات، ومن المنطقي ان يبقى معنا اطول فترة ممكنة لأننا سعداء به”.

وأضاف “إننا نواصل تألقنا معا، هو والنادي، ومن الذكاء بمكان ان يستمر التعاون بين الطرفين”.

وأحرز الدولي الأرجنتيني السابق (46 عاما) مع أتلتيكو لقب الدوري الاسباني في 2014، وقاده مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوربا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وترددت أنباء عن احتمال انتقال سيميوني إلى أندية أوربية أخرى منها باريس سان جرمان الفرنسي وأرسنال الانجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، لكنه ألمح قبل أيام في مقابلة مع صحيفة “ماركا” إلى احتمال بقائه مع فريق العاصمة الإسبانية إلى ما بعد 2018.

أ.ف.ب

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