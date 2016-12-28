حكومة بنكيران تقصف بدورها شباط بسبب موريتانيا

أكدت الحكومة، أمس الثلاثاء، مساندتها المطلقة لكافة التدابير التي يتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في معالجة تداعيات التصريحات الأخيرة حول الشقيقة موريتانيا.

وقالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، في بلاغ تلته عقب أشغال مجلس الحكومة الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، إن المجلس أكد، في معرض تداوله حول مستجدات الساحة السياسية “مساندة الحكومة المطلقة لكافة التدابير التي اتخذها ويتخذها جلالة الملك، حفظه الله، في معالجة تداعيات التصريحات الأخيرة حول الشقيقة موريتانيا”.

وكان بلاغ للديوان الملكي ذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أجرى، صباح اليوم، اتصالا هاتفيا مع فخامة محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

وخلال هذا الاتصال جدد جلالة الملك لفخامة الرئيس، التعبير عن دعم جلالته ومشاعر الصداقة الراسخة، وكذا تشبثه بعلاقات حسن الجوار والتضامن بين البلدين، المبنية على روابط عريقة وأسرية والتي ظلت على الدوام قائمة بين الشعبين.

وفي هذا الصدد، قرر جلالة الملك إيفاد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، إلى الرئيس الموريتاني.

و.م.ع

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