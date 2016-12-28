إخلاء برج ترامب في نيويورك بسبب طرد مشبوه

قالت السلطات الأمريكية إن الشرطة أخلت برج ترامب، الذي يملكه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مدينة نيويورك أمس الثلاثاء، بعد العثور على طرد مريب.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن فرقة لتفكيك القنابل توجهت إلى المكان وأصدرت السلطات بيانا بعد ذلك بوقت قصير يفيد بزوال الخطر.

ويقضي ترامب العطلة في منتجع “مار إيه لاجو” الذي يملكه بولاية فلوريدا ولم يكن في البرج المؤلف من 58 طابقا في منطقة ميدتاون مانهاتن بنيويورك. وكثيرا ما تعج ردهة برج ترامب بالسائحين.

وعزز الأمن الأمريكي حضوره في البرج وذلك ليكون جاهزا في أي وقت، لمواجهة أي تهديد أمني.

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